『情熱大陸』プロレスラーのイヨ・スカイを取材 「プロレス漬け」8年間…人生の転機迎え、これから進む道
プロレスラーのイヨ・スカイが17日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。
【動画あり】舞台から日常まで…女王イヨ・スカイを密着
世界最大、アメリカのプロレス団体・WWE。その試合は、150か国以上10億人がテレビや配信を通じて熱狂しているといわれる。年に一度開催される大会「レッスルマニア」には6万人近い観客が訪れ、アメリカン・フットボールの「スーパーボウル」に匹敵する盛り上がりを見せる。
リングに上がるのは世界各国のトップ選手ばかり。そんなWWEに2018年、一人の日本人女性プロレスラーが参戦した。元体操選手だった彼女は、身体の柔らかさとバネを生かしたアクロバティックな技を駆使し、たちまち観客を魅了した。そして、去年。WWE女子世界王座にまで上り詰めた。それが、イヨ・スカイだ。
会場前にイヨが姿を現すと、途端に大歓声が湧き起こる。「IYO！ IYO！」。サイン、ハイタッチ、ハグ、2ショット撮影…。人気は全米でうなぎのぼり。
WWEでは毎週月曜と金曜にテレビ中継のある試合が行われる。加えて、全米各地を巡る興行が組まれることも珍しくない。移動はすべて一人。空港やホテルと会場との往復には必ずレンタカーを運転し、食事もほとんど自炊だ。オーランドの自宅に帰ることができるのは週2、3日。空いた時間は全てトレーニングにあてる。そうして年間80試合近くに出場するというまさに「プロレス漬け」の毎日を8年間続けてきた。
取材を通じて見えてきたのは、常にストイックな姿。なぜこんなにもキツい生活を続けられるのか。「プロレスが楽しすぎてやめられない」。そう笑顔で話すイヨにこの春、人生の大きな転機と呼べる出来事があった。憧れ続けてきた選手との対戦。そして、私生活での変化。イヨはこの先、何を求め、どのような道を歩もうとしているのか。
【動画あり】舞台から日常まで…女王イヨ・スカイを密着
世界最大、アメリカのプロレス団体・WWE。その試合は、150か国以上10億人がテレビや配信を通じて熱狂しているといわれる。年に一度開催される大会「レッスルマニア」には6万人近い観客が訪れ、アメリカン・フットボールの「スーパーボウル」に匹敵する盛り上がりを見せる。
リングに上がるのは世界各国のトップ選手ばかり。そんなWWEに2018年、一人の日本人女性プロレスラーが参戦した。元体操選手だった彼女は、身体の柔らかさとバネを生かしたアクロバティックな技を駆使し、たちまち観客を魅了した。そして、去年。WWE女子世界王座にまで上り詰めた。それが、イヨ・スカイだ。
WWEでは毎週月曜と金曜にテレビ中継のある試合が行われる。加えて、全米各地を巡る興行が組まれることも珍しくない。移動はすべて一人。空港やホテルと会場との往復には必ずレンタカーを運転し、食事もほとんど自炊だ。オーランドの自宅に帰ることができるのは週2、3日。空いた時間は全てトレーニングにあてる。そうして年間80試合近くに出場するというまさに「プロレス漬け」の毎日を8年間続けてきた。
取材を通じて見えてきたのは、常にストイックな姿。なぜこんなにもキツい生活を続けられるのか。「プロレスが楽しすぎてやめられない」。そう笑顔で話すイヨにこの春、人生の大きな転機と呼べる出来事があった。憧れ続けてきた選手との対戦。そして、私生活での変化。イヨはこの先、何を求め、どのような道を歩もうとしているのか。