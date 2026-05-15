食事は1日1回、午後5時に就寝して、午後11時に起床。翌朝5時までヨガをする生活を公言している俳優の片岡鶴太郎が、Instagramで「極限まで体脂肪を削ぎ落とした」と “ソリッドボディ” を公開。その研ぎ澄まされた肉体に注目が集まっている。

「5月14日にInstagramを更新した鶴太郎さんは、ボクサーブリーフ1枚での写真を複数アップ。背中のカットにくわえ、ファイティングポーズを取るカットなど8枚の写真を披露しましたが、無駄な肉がいっさいない、まるで試合に向けて減量中のボクサーのような肉体に驚きの声があがっています。

そんな鶴太郎さんは、57歳から本格的にヨガを始め、2017年にインド政府公認のプロフェッショナルヨガ検定レベル1に合格したインストラクターでもります。2024年の段階で、13年間一日も休まずに続けていると語っていたヨガは、現在も継続中なのでしょう」（スポーツ紙記者）

71歳とは思えない鶴太郎のソリッドボディに、X上では《凄すぎる…！》といった称賛の声がある一方で、《この痩せ方にはドン引きです》《筋肉…ど、どこに…？ただのガリガリやないか》などの声も多くあがっている。

「2026年3月、鶴太郎さんと久々の共演を果たしたお笑いコンビ『ピンクの電話』のよっちゃんこと清水よし子さんが、現在の鶴太郎さんの生活について語っていました。

清水さんによると、鶴太郎さんは、『昨日は朝8時からの撮影で、前日の夜8時にヨガをされて夜中の2時に朝食を召し上がってそのままの継続で寝てないそうです』とのこと。相変わらず、常人には理解しがたいプライベートを送っていることが判明しました。

また、以前から『1日1食』を公言している鶴太郎さんは、2024年8月、『日刊ゲンダイ』の取材に《食べるのは朝食1食だけで十分。野菜やフルーツや豆が中心》と語り、料理は自分でつくっていると告白しています。

こうした食生活も知られていることから、X上には《単純に疑問なんですけど菜食にしてこの身体…健康なんでしょうか？》といった声もあります。

そんな鶴太郎さんを『仙人ルート一直線』などと揶揄する声もありますが、当の鶴太郎さんは先の『日刊ゲンダイ』の記事で、『僕は禁欲的なわけではなく快楽主義者なんです。楽しいことをやっているだけ。だけどそれが結果として「鶴太郎はかなりの変人だ」と見られるようになっていったようですね』とも語っています」

よくいえば研ぎ澄まされた肉体、悪くいえば痩せすぎにも見える鶴太郎のソリッドボディ。本人が健康に楽しめているのであれば、それでいいのかも。