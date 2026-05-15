「妹さんも美人」中川安奈、美人妹とのライブ鑑賞ショットを公開！「めちゃ似てる」「かわいいですね」
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは5月14日、自身のInstagramを更新。妹とライブ鑑賞したことを報告し、反響が寄せられました。
【写真】中川安奈、美人妹とライブへ
コメントでは「デニム似合いすぎて惚れます」「ｷﾀ━━ デニムの女王」「素敵なツーショット」「妹さんもかわいいですね」「素敵なライブ一緒に見れて仲良しですね」「姉妹 めちゃ似てる〜」「妹さんも美人さんですね」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】中川安奈、美人妹とライブへ
「素敵なライブ一緒に見れて仲良しですね」中川さんは「仕事終わりに大好きなPenthouseのライブへ妹と！日頃からリピートで聴いてる曲たちが次々と登場して贅沢なひとときだった〜ノリすぎて右腕が筋肉痛です笑」などとつづり、6枚の写真を投稿。お台場の夜景をバックにしたソロショットやライブ会場内での写真です。5枚目には、一緒にライブ鑑賞した妹が登場。口元をスタンプで隠していますが、ぱっちりした目元から美人なことが分かります。
過去には美人妹の完全顔出しショットも公開2月25日の投稿でも妹とライブに行った際の写真を公開した中川さん。こちらの投稿では妹が完全に顔出しをしています。ファンからは「安奈さんの楽しんでいる姿からエネルギーたっぷり戴けました」「妹さんも安奈さんと同様 美人さんですね」「お二人ともかわいいですね」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)