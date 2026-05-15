ピーターラビット(TM)が「ステラおばさんのクッキー」と初コラボ！英国菓子をイメージしたクッキー3種、クリアファイルプレゼントも
世界中で愛されている絵本「ピーターラビット(TM)」と、アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」の初コラボが、2026年5月15日からスタートした。コラボクッキー3種が登場したほか、量り売りクッキーの購入で2種類のクリアファイルがもらえるキャンペーンを実施中だ。
【画像】第1弾・第2弾で絵柄が異なるオリジナルクリアファイルをチェック
■湖水地方とペンシルバニアの“共通点”から生まれた、英国菓子モチーフのクッキー3種
今回のコラボのキーワードは、ピーターラビットの舞台であるイギリス湖水地方と、ステラおばさんの故郷アメリカ・ペンシルバニアのダッチカントリー。素朴で温かいカントリーサイドの空気感という共通点から、英国の伝統菓子をイメージしたクッキー3種が生まれた。
■スパイスの効いた大人味「キャロットケーキクッキー」
1種目は「キャロットケーキクッキー」。イギリスの伝統菓子キャロットケーキをイメージし、スパイスを効かせた少し大人っぽい味わいに仕上げている。紅茶との相性がよさそうな1枚だ。
■カントリーサイドのティータイムを思わせる「グラノーラ」
2種目の「グラノーラ」は、穀物やナッツがたっぷり入って、カリッとした歯応えと、口の中にじんわり広がる甘さが心地よい。湖水地方のカントリーサイドで楽しむティータイムをイメージしたという。
■レモンミンチ4.1パーセント使用「レモンタルトクッキー」
そして3種目が「レモンタルトクッキー」。ピーターラビットの故郷イギリスのお菓子、レモンタルトがモチーフ。レモンミンチを4.1パーセント使用し、香ばしさとレモンの甘酸っぱさが同時に味わえる。
価格はいずれも100グラムで680円。賞味期限は販売日より30日で、コラボクッキーの販売は2026年6月30日(火)まで。
■1500円以上の購入で「オリジナルポケットクリアファイル」プレゼント
コラボ記念のプレゼントキャンペーンも見逃せない。期間中、店頭の量り売りクッキーを1500円以上購入した人には、オリジナルポケットクリアファイルが1枚プレゼントされる。しかも第1弾と第2弾では絵柄が異なる。
第1弾(2026年5月15日〜5月28日(木))は、ピーターラビットと仲間たちが大きなクッキーを囲んで集う、にぎやかでかわいいデザイン。第2弾(2026年5月29日(金)〜6月14日(日))は、青いジャケットのピーターラビットが大きなクッキーに寄り添う、シックで上品な雰囲気の1枚だ。
期間中でもなくなり次第終了となるため、両方そろえたい人は早めに足を運ぶのが正解。さらに、量り売り袋もコラボオリジナルデザインに切り替わるので、持ち帰る時間まで世界観を楽しめる。
■X・Instagramでもクリアファイルプレゼントキャンペーンを実施
店頭に行くのが難しい人には、SNSキャンペーンも用意されている。X(旧Twitter)ではステラおばさん公式アカウント(@auntstella_jp)をフォローしてキャンペーン投稿をリポスト、Instagramでは公式アカウント(@auntstella.jp)をフォローしてキャンペーン投稿に「いいね」で応募できる。
それぞれ第1弾は2026年5月15日〜5月21日(木)23時59分まで、第2弾は2026年5月29日(金)〜6月4日(木)23時59分までの実施。各回10名にオリジナルポケットクリアファイルが当たる。
そもそも「ピーターラビットのおはなし」(原題：The Tale of Peter Rabbit)は、世界110カ国・48カ国語に翻訳され、累計部数2億5000万部以上を記録する世界的ベストセラー。2026年は原作者ビアトリクス・ポター(TM)の生誕から160周年を迎えるメモリアルイヤーにあたる。
100年以上にわたって愛されてきた絵本の世界観と、一つひとつ手づくりにこだわってきたクッキー専門店の組み合わせは、手土産にも自分へのご褒美にもぴったり。週末のおでかけついでに最寄りのステラおばさんのクッキー店舗をのぞいてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
【画像】第1弾・第2弾で絵柄が異なるオリジナルクリアファイルをチェック
今回のコラボのキーワードは、ピーターラビットの舞台であるイギリス湖水地方と、ステラおばさんの故郷アメリカ・ペンシルバニアのダッチカントリー。素朴で温かいカントリーサイドの空気感という共通点から、英国の伝統菓子をイメージしたクッキー3種が生まれた。
■スパイスの効いた大人味「キャロットケーキクッキー」
1種目は「キャロットケーキクッキー」。イギリスの伝統菓子キャロットケーキをイメージし、スパイスを効かせた少し大人っぽい味わいに仕上げている。紅茶との相性がよさそうな1枚だ。
■カントリーサイドのティータイムを思わせる「グラノーラ」
2種目の「グラノーラ」は、穀物やナッツがたっぷり入って、カリッとした歯応えと、口の中にじんわり広がる甘さが心地よい。湖水地方のカントリーサイドで楽しむティータイムをイメージしたという。
■レモンミンチ4.1パーセント使用「レモンタルトクッキー」
そして3種目が「レモンタルトクッキー」。ピーターラビットの故郷イギリスのお菓子、レモンタルトがモチーフ。レモンミンチを4.1パーセント使用し、香ばしさとレモンの甘酸っぱさが同時に味わえる。
価格はいずれも100グラムで680円。賞味期限は販売日より30日で、コラボクッキーの販売は2026年6月30日(火)まで。
■1500円以上の購入で「オリジナルポケットクリアファイル」プレゼント
コラボ記念のプレゼントキャンペーンも見逃せない。期間中、店頭の量り売りクッキーを1500円以上購入した人には、オリジナルポケットクリアファイルが1枚プレゼントされる。しかも第1弾と第2弾では絵柄が異なる。
第1弾(2026年5月15日〜5月28日(木))は、ピーターラビットと仲間たちが大きなクッキーを囲んで集う、にぎやかでかわいいデザイン。第2弾(2026年5月29日(金)〜6月14日(日))は、青いジャケットのピーターラビットが大きなクッキーに寄り添う、シックで上品な雰囲気の1枚だ。
期間中でもなくなり次第終了となるため、両方そろえたい人は早めに足を運ぶのが正解。さらに、量り売り袋もコラボオリジナルデザインに切り替わるので、持ち帰る時間まで世界観を楽しめる。
■X・Instagramでもクリアファイルプレゼントキャンペーンを実施
店頭に行くのが難しい人には、SNSキャンペーンも用意されている。X(旧Twitter)ではステラおばさん公式アカウント(@auntstella_jp)をフォローしてキャンペーン投稿をリポスト、Instagramでは公式アカウント(@auntstella.jp)をフォローしてキャンペーン投稿に「いいね」で応募できる。
それぞれ第1弾は2026年5月15日〜5月21日(木)23時59分まで、第2弾は2026年5月29日(金)〜6月4日(木)23時59分までの実施。各回10名にオリジナルポケットクリアファイルが当たる。
そもそも「ピーターラビットのおはなし」(原題：The Tale of Peter Rabbit)は、世界110カ国・48カ国語に翻訳され、累計部数2億5000万部以上を記録する世界的ベストセラー。2026年は原作者ビアトリクス・ポター(TM)の生誕から160周年を迎えるメモリアルイヤーにあたる。
100年以上にわたって愛されてきた絵本の世界観と、一つひとつ手づくりにこだわってきたクッキー専門店の組み合わせは、手土産にも自分へのご褒美にもぴったり。週末のおでかけついでに最寄りのステラおばさんのクッキー店舗をのぞいてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026