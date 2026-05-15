新型「カローラ」発売！

2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の一部改良モデルを発売しました。

1966年の誕生以来、カローラはユーザーの期待や時代のニーズを超える「プラスα」の思想を基に、常に進化と挑戦を重ねてきたモデルです。

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その歩みは世界150以上の国と地域に広がり、グローバル累計販売台数は5700万台を突破。時代に合わせて姿を変えながら、現行の12代目ではセダン、ステーションワゴン、ハッチバック、SUVといった幅広いラインナップを展開しています。

今回の一部改良では、セダンのカローラにおいて機能性とデザインがブラッシュアップされました。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mmを維持し、パワートレインには最高出力98馬力の1.8リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。駆動方式は2WD（前輪駆動）と4WD（E-Four）が設定されています。

改良の主なポイントとして、ボディカラーには「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」が新たに加わり、カラーバリエーションの幅が広がりました。

さらに、ベーシックグレードの「X」にスマートエントリーやナビレディパッケージを標準装備するなど、利便性を高める装備の充実化が図られています。

カローラの価格（消費税込）は、消費税込みで244万7500円から339万3500円です。

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このほか、ステーションワゴンの「カローラツーリング」も同様の改良を受けるとともに、カローラをベースとした新型「トヨタ教習車」も新たに発売されました。

さらに、2026年10月20日にカローラシリーズが誕生60周年を迎えることを記念し、特別仕様車「ACTIVE SPORT」を「60周年記念仕様」へとアップデート。アニバーサリーイヤーを象徴する特別な一台として、販売を開始しています。