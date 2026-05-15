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この記事は2026年1月30日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

掃除が週末の重労働ではなくなるかもしれません。コードレス高圧洗浄機Bellareb「BLT」は、汚れに気づいた瞬間に手に取れる、暮らしの「今」に寄り添うツール。

電源も水道も不要で、思い立ったらすぐに使い始められる手軽さが魅力です。

さっと掃除が始められる3つの理由

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この次世代高圧洗浄機の手軽さを支えている特長は、電源コードからも水道ホースからも自由なこと。

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本体重量は920gと軽いので、重い本体をコンセントまで運び、ねじれるホースを水道に繋ぐという洗浄前の一苦労がありません。

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また、給水方法の選択肢が豊富な点も魅力です。手元にあるペットボトルを装着すればそれだけで準備は完了。

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バケツに汲んだ水も利用できる自吸水機能を備えていますし、もちろん蛇口からの給水もOK。思い立ったその場で洗浄を始められます。

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そしてもうひとつ、注目しておきたいポイントは操作性が直感的なこと。ノズルを装着してスイッチを押すだけと、迷わず使えるシンプルさが掃除のハードルを下げてくれます。

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数分の習慣が、いつもきれいな環境を保つ

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たとえば、ふとベランダの汚れが目に付いたとき。これまではまず雑巾を濡らして絞る必要がありました。その後も、汚れが落ちるまで擦り、そして最後に雑巾を洗う…と、なかなかの手間。

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でも、「BLT」があれば、部屋から本体と水の入ったペットボトルを持ち出し、カチッと装着。気になる汚れに水流を向ければ短時間で洗浄は完了です。

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後片付けも本体を軽く拭いて折りたたみ、専用ケースに収めるだけ。「後でやろう」という先延ばしが生まれる余地はなさそうです。

知っておきたいポイントと上手な使い方

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場所を選ばずコンパクトに収納できるのが特長ですが、注意点もあります。

・広範囲の掃除には工夫を：タンクレスのため、広い壁などを洗うときは水の補充が必要です。 ・水圧とパワーのバランス：バッテリーは最大60分駆動。水圧は3.5MPa（※）と家庭用には十分なパワーですが、業務用のような強力さを求められるシーンには不向きかもしれません。

これらを踏まえると網戸やキャンプギア、車など、ピンポイントな掃除には最適なんじゃないでしょうか。

※ 最大水圧3.5MPa：メーカーによる性能テストに基づく数値であり、使用環境や給水方法により異なります。

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重い腰を上げてまとめてやるものだった大仕事も、気づいたその場で解消する軽快なタスクに変わります。コードレス高圧洗浄機「BLT」のより詳しいスペックなどは、以下リンクよりチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY