【エバラ食品 × 川崎フロンターレ】好評企画 再び/「黄金の味」使用、期間限定メニュー2品販売

エバラ食品工業は5月15日、プロサッカークラブ「川崎フロンターレ」の公式カフェ「FRO CAFE」(フロ カフェ)にて、同社商品を使用したメニューを販売するコラボ企画を開始した。

2025年にも実施した企画で、4回に分けて行い累計1,597食を販売した。好評を得たとして、今年も全4回の実施を予定している。

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〈第1弾、「黄金の味」を使ったメニュー2品提供〉

コラボ企画の第1弾として、2026年2月発売の「黄金の味 焼肉たれポン酢」を使用した「豚肉の黄金さっぱり丼」と、「黄金の味 中辛」を使った「鮭の黄金照り焼き」の2品を用意した。価格はいずれも税込1,300円。6月14日までの期間限定で販売する。

提供メニューは、川崎フロンターレ麻生グラウンドの管理栄養士が、スポーツ栄養学の視点から考案した。企画開始に先立ち、選手が利用する食堂で実際に提供したという。

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また5月14日には、エバラ食品の特設サイトで、第1弾メニューの基本レシピや、実食した選手の感想などを公開。丸山祐市選手と大関友翔(ゆうと)選手がコメントを寄せた。

同社は、川崎フロンターレと2003年にパートナー契約、23年シーズンからオフィシャルトップパートナー契約を締結している。

【提供概要】

第1弾提供期間: 2026年5月15日(金)〜6月14日(日)

提供メニュー:「豚肉の黄金さっぱり丼」/「鮭の黄金照り焼き」

価格: 税込1,300円

提供場所: 川崎フロンターレ公式カフェ「FRO CAFE」

(神奈川県川崎市中原区新丸子町 1008-2)

営業時間: 11時30分〜21時(月曜定休日)

■ 特設サイト