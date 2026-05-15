“業界”を知る人間だからこその言葉――。5月11日、女優の江口のりこがバラエティー番組『帰れマンデー見っけ隊！！』（テレビ朝日系）に出演。女性お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が語る“夢”に対して放ったひと言が、視聴者の間で大きな話題となっている。

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「ろくなやつおらん」俳優との恋愛にバッサリ

11日の放送回では、番組MCのお笑いコンビ・サンドウィッチマンとゲストの江口、紅しょうがで、青森・弘前城の絶景スポットを探すロケが行われた。

そんな中、江口から稲田に“夢”について語りかける場面が。

「現地のグルメを満喫していたところで、江口さんが“俳優さんと付き合いたいというのは、聞いたことがあります。それを私は、詳しく聞きたいんですよ”と稲田さんに問いかけました。というのも、稲田さんはこれまで、テレビ番組などで“俳優と付き合いたい、結婚したい”という夢を方々で語ってきているんです」（テレビ誌ライター）

江口の問いかけに対して、稲田は「俳優さんと結婚するために、3年前に上京してきたんですけど……」と返答。江口が「どういう感じの俳優さんが理想ですか？」とさらに聞くと、「あの……“職業・俳優”っていう感じの」と答えたのだが……。

「“ホンマに？”と首を傾げる江口さんに、稲田さんが“俳優、おすすめしないですか？”と聞くと、“いや、ろくなやつおらん”とバッサリ（笑）。さらに、“私の知り合いで言うとなんですね。私の知り合いで言うと、なんか……変なやつしかおらんから、この人とかっていうのは紹介はできないんです”と続け、最終的に“（紹介できそうないい人は）1人もいないです”と断言しました」（同・テレビ誌ライター）

“俳優との恋愛”について辛辣に言い切った江口。視聴者からは、「説得力がありすぎます笑」「同じ職業の人しかわからないことがあるんですね」「直球すぎて男前な姉さん」「長年その道で飯を食ってきた姐さんが言うんだ、そいつはきっと真実なんだろうよ」といった反応に加えて、「過去に何かあったか？って思ってしまった」「江口さんはいったいどんな恋愛してきたんだろう…」「“知り合い”が変なやつって、絶対に実体験あるじゃん笑」など、江口の“恋愛歴”に注目するコメントも寄せられている。

「実は、江口さんは2019年2月15日に放送されたフジテレビ系バラエティー『ダウンタウンなう』で、過去に共演俳優と交際していたことを明かしています。共演作の撮影前にデートすることになった際、江口さんはその交際俳優からの指示でデートスポットを探したものの、いざデート場所に着くと彼の機嫌が悪くなり、“なんで俺をこんなところに連れてきたんや。携帯電話を池に投げたら許したる”と言われ、江口さんは許してもらいたい気持ちでその言葉に従ったそう。すると、男性は“コーヒー買うてきたるわ”“寒ないか？”と態度が急変したといいます。今回の発言で、この“DV元カレ”の正体にも注目が集まっています」（芸能ライター）

強い言葉で「アドバイス」を送った江口。なぜか炎上しないのは、やっぱり“説得力”を感じてしまうから？