新井宏昌氏が解説…直球へのタイミングが「遅れている」

明確な意図が見えてこない。ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板。打者としては出場せず、投手に専念して7回無失点で3勝目を挙げた。「1番・指名打者」で出場した前日は12試合、53打席ぶりに本塁打を放った。ただ、安定している投球と比較すると、打撃は本来の状態には程遠い。

今季は投手として7試合に登板してメジャートップの防御率0.82を記録する一方、打者では打率.240、7本塁打、17打点、OPS.796と波に乗れていない。現役時代にNPB通算2038安打を放ち、MLBにも詳しい野球評論家・新井宏昌氏は、直球への対応のマズさを課題に挙げる。

「今季は一貫して速い球にタイミングが遅れています。ずっと遅れていると、普通はタイミングを早めに取ろうとするのですが、それが見受けられない。結果が出ていないのに、一向に矯正されていません。真っすぐに対しては150キロにも遅れるし、160キロ近い球にも遅れる感じです」

4月12日（同13日）のレンジャーズ戦では、初回にサイ・ヤング賞2度のデグロムの初球、97.9マイル（約157.5キロ）の速球を右越えアーチ。「デグロムから打ったように160キロ近い球で、初球でもホームランを打てるタイミングづくりができていたタイプなんです。それがこの1か月半は常に遅れていて、いい打撃が少なくなっています」。本来の豪快なアーチが出る確率が、減ってしまっている状況だ。

さらに気になるのがバットだという。通常の形状のバットに加え、先端をくり抜いたタイプも使用していることに「発想がちょっと不自然かなと思います」と疑問を抱いている。

昨年のこの時期、大谷は34.5インチ（約87.6センチ）や35インチ（約88.9センチ）と長いバットを使用。結果が出ずに最終的には2024年までの34インチ（約86.4センチ）に戻したが、新井氏は「バットを長くしてホームランを増やすという特徴を生かす狙いがあったと思う。そういう意図を感じました」と取り組みには理解を示した。

ただ、くり抜きバットに関しては「内角を素早くさばくために使っているのかもしれませんが、長いバットを使おうとするほどのパワーの持ち主が、くり抜く必要があるのか」と首をかしげる。「彼のスイングスピード、パワーを考えると、くり抜く、くり抜かないの問題ではないと感じます。今年は何を目指してスキルアップしようとしているのかが分からない」と続けた。

二刀流の影響は否定「彼自身も思っていないはず」

それでは何が問題なのか。今季、完全復活した投手での登板の影響については否定的な見解を示す。「ずっと二刀流をやってきているので、二刀流の影響が理由ではないと思います。負担がかかって打撃がうまくいかないとは、彼自身も思っていないはず。もし、そのような意見があるのなら、周りが勝手に思っているだけでしょう」。投手では結果を残しており、疲労が原因とは考えにくい。

もちろん二刀流の負担は考慮すべきで「今季に関していえば、二刀流復活の年ですし、休養日も増えることが考えられるので打席数が減ります。ホームラン数は去年よりも減ると思っている」という。登板に専念する日と休養日があると、去年より打席数が減少するのは当然のこと。「去年と同じホームラン数は厳しい」と予想するのもうなずける。

それでも、本来の打撃を取り戻せば、一定の数字を残すのは間違いない。やはりポイントは直球への対応となる。「最近はド真ん中の真っすぐを見逃して、ボールになる変化球を振りに行ったり、変化球を意識しているのかなと感じる時もある。基本は真っすぐに遅れないタイミングづくりが重要です」。

直球に遅れると「変化球に対して泳ぎやすくなる」という。逆に直球に遅れないタイミングで臨めば、変化球に対して「球速が遅い分、長く球を見られるのでバットの動きを止めることができる」と解説。直球にも変化球にも柔軟に対応するには、まず直球をしっかり捉えるタイミングを作ることが先決となる。

「これだけ経験して、タイトルも獲って、50本塁打以上を複数回達成している打者なのに、なぜ同じようにタイミング遅れして、大谷選手らしい打撃が見られないのかが分からない。速い球にタイミングを合わせて、バックスクリーンに打ち返す意識でいけば、彼らしい打撃が多く見られるようになるんじゃないかなと感じます」

元々は直球に弱いタイプではないだけに、もどかしさがある。もちろん、シーズンはまだ序盤で、巻き返す時間はたっぷり残っている。1日も早く、本来の豪快な打撃を見せてほしいものである。（Full-Count編集部）