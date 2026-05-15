ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。焼き肉の焼き方を教えてくれた元タレントの清水圭さん（64）に感謝した。

岡村は焼き肉に清水さんと行って、焼き肉の焼き方を巡って注意された昔話を明かした。「ええやんってことが実は…その場でしかってくれるとか、違うって言ってくれた方が後に残らへん」と切り出した。

「あの時、『塩は塩、タレはタレや！』ってあの時、焼き肉屋さんで言ってくれなかったら。陰でね『後輩が網に全部のせて…』って後からそんなこと聞いたらすごい嫌になるやん、その人のこと。『タン塩とカルビを全部網にのせたらパーやで！』って後からそんなこと聞いたら、すいませんになるやん。その場で言ってくれたことで『すいません』って。そこで初めて分かったことやし。後でためてあの時って言われたりすると、うーんって思うしね」と語った。

「俺は感謝してるから。その時知らんかったから。なぜなら、家族で焼き肉食べに行くってしなかったし。塩は塩、タレはタレで焼く。塩焼いたら、網かえてタレ焼くんやでっていうのを教えてもらったのは、清水圭さんやから」と感謝した。