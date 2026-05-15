【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは心遣いの一筆
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、手当てに使われる重要な道具、文章に彩りを添える一言、そして語学学習の第一歩となる分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ぎ
かき□□
き□□いご
ヒント：骨折箇所などを固定するために当てる板状の道具、手紙や書類に短い言葉を付け加えること、そして語学力の土台を作るための初歩的な学習を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そえ」を入れると、次のようになります。
そえぎ（添え木）
かきそえ（書き添え）
きそえいご（基礎英語）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、誰かの体を支えるための道具、思いをより深く伝えるための気遣い、そして未来の可能性を広げる学びの土台を組み合わせました。共通の「そえ」という音が、手当てをする献身的な場面から、筆を走らせる静かな時間、さらに教科書を開く学習のひとときまでを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、手当てに使われる重要な道具、文章に彩りを添える一言、そして語学学習の第一歩となる分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぎ
かき□□
き□□いご
ヒント：骨折箇所などを固定するために当てる板状の道具、手紙や書類に短い言葉を付け加えること、そして語学力の土台を作るための初歩的な学習を思い浮かべてみてください。
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正解：そえ正解は「そえ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そえ」を入れると、次のようになります。
そえぎ（添え木）
かきそえ（書き添え）
きそえいご（基礎英語）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、誰かの体を支えるための道具、思いをより深く伝えるための気遣い、そして未来の可能性を広げる学びの土台を組み合わせました。共通の「そえ」という音が、手当てをする献身的な場面から、筆を走らせる静かな時間、さらに教科書を開く学習のひとときまでを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)