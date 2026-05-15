3体先行抽選、特典付き！ メディコス・エンタテインメント 超像可動 ジョジョの奇妙な冒険 WF2026夏限定フィギュア

記事ポイント メディコス・エンタテインメントが『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動シリーズの3商品を先行抽選販売します「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」にはWF2026夏限定特典「セリフプレート」が用意されます「ワンダーフェスティバル2026[夏]」は2026年7月26日に幕張メッセ 国際展示場 1〜8ホールで開催されます メディコス・エンタテインメントが『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動シリーズの3商品を先行抽選販売します「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」にはWF2026夏限定特典「セリフプレート」が用意されます「ワンダーフェスティバル2026[夏]」は2026年7月26日に幕張メッセ 国際展示場 1〜8ホールで開催されます

メディコス・エンタテインメントが、荒木飛呂彦さんによる漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』の超像可動シリーズから3商品をフィギュア化します。

「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」は、2026年7月26日開催予定の「ワンダーフェスティバル2026[夏]」会場販売に先がけて、MEDICOS ONLINE SHOPで先行抽選販売されます。

メディコス・エンタテインメント「超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026夏限定フィギュア」





商品名：超像可動「ディオ・ブランドー・サード」／超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」／超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」先行抽選販売受付期間：2026年5月13日(水)12:00〜2026年6月30日(火)18:00当落発表日：2026年7月7日(火)12:00より順次発表発売日：2026年8月下旬以降順次会場販売：2026年7月26日(日)開催の「ワンダーフェスティバル2026[夏]」会場：幕張メッセ 国際展示場 1〜8ホール日時：2026年7月26日(日)10:00〜17:00販売サイト：MEDICOS ONLINE SHOP

メディコス・エンタテインメントの超像可動シリーズに、『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』の「ディオ・ブランドー」、『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』の「ディエゴ・ブランドー」、『ジョジョの奇妙な冒険 第4部』のスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」が加わります。

3商品は塗装済み可動フィギュアとして展開され、本体、オプションパーツ、台座を組み合わせてキャラクターごとのポーズや表情を飾れる仕様です。

「ディオ・ブランドー・サード」と「ディエゴ・ブランドー・サード」にはWF2026夏限定特典「セリフプレート」が用意され、会場販売前にMEDICOS ONLINE SHOPで先行抽選販売が行われます。

先行抽選販売商品

先行抽選販売商品は、作品ごとのキャラクター性をカラーリングと差し替えパーツで表現した3体です。

会場販売価格と先行抽選販売価格が設定され、WF2026夏会場での数量限定販売も予定されています。

超像可動「ディオ・ブランドー・サード」





作品名：『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』発売月：2026年8月上旬予定(先行抽選販売分)先行抽選販売価格：9,900円(税込)WF会場販売価格：9,500円(税込)材質：PVC&ABS&ナイロン仕様：塗装済み可動フィギュアセット内容：本体、オプションパーツ、台座サイズ：全高約170mm造形プロデュース：匠工房原型制作：PROGRESS

超像可動「ディオ・ブランドー・サード」は、ジョースター家因縁の相手「ディオ・ブランドー」を赤を基調としたサードカラーで立体化したフィギュアです。

シックな装いの本体に、作中でディオが手にした薔薇の花、表情違いの頭部パーツ、各種ハンドパーツが付属します。

顔パーツの組み合わせにより、首だけの状態となったディオを再現できるパーツも同梱されます。

超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」





作品名：『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』発売月：2026年8月上旬予定(先行抽選販売分)先行抽選販売価格：9,900円(税込)WF会場販売価格：9,500円(税込)材質：PVC&ABS&POM仕様：塗装済み可動フィギュアセット内容：本体、オプションパーツ、台座サイズ：全高約155mm造形プロデュース：匠工房原型制作：PROGRESS

超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」は、ジョニィやジャイロと共にレースを競ったイギリス競馬界の貴公子「ディエゴ・ブランドー」をサードカラーで表現したフィギュアです。

差し替え頭部パーツには恐竜顔が付属し、「スケアリー・モンスターズ」の恐竜化を再現できます。

先端までDioの文字で埋め尽くされた尻尾パーツは、両脚を取り外して装着する仕様です。

超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」





作品名：ジョジョの奇妙な冒険 第4部発売月：2026年8月上旬予定(先行抽選販売分)先行抽選販売価格：8,250円(税込)WF会場販売価格：8,000円(税込)材質：PVC&ABS&ナイロン仕様：塗装済み可動フィギュアセット内容：本体、オプションパーツ、台座サイズ：全高約165mm

超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」は、壊れたものに触れると元の形に「直す」能力を持つスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」をクリアバージョンで立体化した商品です。

ピンクを基調とした透き通るクリア素材に、ゴールドの装飾が重なる仕上がりです。

オプションパーツには、超像可動「東方仗助」用の差し替え顔パーツ、差し替え用頭部パーツ、複数のハンドパーツが付属します。

限定特典





超像可動「ディオ・ブランドー・サード」には、WF2026夏限定特典「セリフプレート」が用意されます。





超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」にも、白ベースに黒文字のWF2026夏限定特典「セリフプレート」が付属します。





超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」には、MEDICOS流通限定特典「差し替え頭部パーツ」も付属します。

MEDICOS流通限定特典は、先行抽選販売とWF会場販売のどちらにも付属し、WF2026夏終了後の一般販売時にもMEDICOS ONLINE SHOPおよびMEDICOS SHOPでの販売分に限って付属します。

クリスタル限定版





WF2026夏会場では、特製ケースとシリアルナンバーが付いた超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」【クリスタル限定版】が数量限定で先着抽選販売されます。

商品名：超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」【クリスタル限定版】販売開始：10:15より販売条件：お1人様1個販売方法：先着順での抽選販売シリアルナンバー：購入時にランダムで決定

本体には、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」が使用されます。

一般入場前の待機列は、優先入場券を持つ来場者が対象です。

プレゼント企画





WF2026夏会場では、当日WF会場で対象商品を購入した人を対象に、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第2部』「シーザー・A・ツェペリ」【クリスタル限定版】のプレゼント抽選が実施されます。

対象：当日WF会場で対象商品を購入した人抽選券：1会計につき1枚対象外：MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売分抽選結果発表：当日15:00に当社ブースおよび当社Xで掲示受け渡し：WF2026夏開催日のみ

本体には、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第2部』「シーザー・A・ツェペリ」が使用されます。

会場での購入と抽選券の配布が連動するため、当日の買い物と展示観覧を同じ流れで楽しめます。

赤基調の「ディオ・ブランドー・サード」、恐竜化パーツを備えた「ディエゴ・ブランドー・サード」、ピンクのクリア素材とゴールド装飾を組み合わせた「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」が、2026年夏の会場販売と先行抽選販売に並びます。

限定特典やクリスタル限定版も展開され、フィギュアを飾る楽しさとイベント当日の抽選企画が重なるラインナップです。

メディコス・エンタテインメント「超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026夏限定フィギュア」の紹介でした。

(C)荒木飛呂彦／集英社

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社

よくある質問

Q. 先行抽選販売の受付期間はいつですか？

A. 先行抽選販売受付期間は、2026年5月13日(水)12:00から2026年6月30日(火)18:00までです。

Q. 「ワンダーフェスティバル2026[夏]」の会場はどこですか？

A. 「ワンダーフェスティバル2026[夏]」は、幕張メッセ 国際展示場 1〜8ホールで開催されます。

Q. WF2026夏限定特典「セリフプレート」はどの商品に付属しますか？

A. WF2026夏限定特典「セリフプレート」は、超像可動「ディオ・ブランドー・サード」と超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」に付属します。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3体先行抽選、特典付き！ メディコス・エンタテインメント「超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026夏限定フィギュア」 appeared first on Dtimes.