佐野勇斗の出演作で「好きな映画」ランキング！ 『劇場版TOKYO MER』を超えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、佐野さんがこれまで出演した「映画」に関するランキングを紹介します。
現在、ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーとして、国民的な人気を得ている佐野さん。俳優としては、2015年公開の映画『くちびるに歌を』でデビューし、多くの作品に出演しています。
それでは、「佐野勇斗の出演作で好きな映画」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』でした。日曜劇場で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（TBS系）の映画版で、佐野さんはドラマからのオリジナルメンバーとなる臨床工学技士・救命士の徳丸元一を担当しました。
徳丸はやんちゃなメカオタクで、医療機器のスペシャリストとして、最新鋭のERカーの設計に携わり自ら運転して災害現場へ向かうことも。映画版でも大活躍し、作品を盛り上げ続けました。
回答者からは、「主演ではありませんが存在感があり、とても見応えがある作品でした」（50代女性／埼玉県）、「有名な作品だしキャラクターもよかったので」（30代女性／静岡県）、「機転が利いて、周りを見てる役回り。とても好感持てました」（50代女性／栃木県）などの意見が寄せられました。
1位は『劇場版 トリリオンゲーム』でした。人気漫画が原作の映画で、好評だったドラマに続く映画版として2025年に公開されました。
佐野さんは、ドラマ版から引き続き「平学・ガク」を担当。ガクは、天才的IT技術をもつ凄腕エンジニアで、映画ではトリリオンゲーム社の社長として大活躍します。ドラマ版より成長したガクを佐野さんが繊細に演じ、人気キャラクターを作り上げました。
回答者からは、「ドラマに続いてかっこよかった」（40代男性／東京都）、「真面目で誠実な役柄を自然体で演じているのがよかった」（20代女性／静岡県）、「目黒蓮さんに負けず劣らず、演技が光っていました」（60代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
現在、ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーとして、国民的な人気を得ている佐野さん。俳優としては、2015年公開の映画『くちびるに歌を』でデビューし、多くの作品に出演しています。
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2位：『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（徳丸元一）／60票
2位は『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』でした。日曜劇場で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（TBS系）の映画版で、佐野さんはドラマからのオリジナルメンバーとなる臨床工学技士・救命士の徳丸元一を担当しました。
徳丸はやんちゃなメカオタクで、医療機器のスペシャリストとして、最新鋭のERカーの設計に携わり自ら運転して災害現場へ向かうことも。映画版でも大活躍し、作品を盛り上げ続けました。
回答者からは、「主演ではありませんが存在感があり、とても見応えがある作品でした」（50代女性／埼玉県）、「有名な作品だしキャラクターもよかったので」（30代女性／静岡県）、「機転が利いて、周りを見てる役回り。とても好感持てました」（50代女性／栃木県）などの意見が寄せられました。
1位：『劇場版 トリリオンゲーム』（平学・ガク）／71票
1位は『劇場版 トリリオンゲーム』でした。人気漫画が原作の映画で、好評だったドラマに続く映画版として2025年に公開されました。
佐野さんは、ドラマ版から引き続き「平学・ガク」を担当。ガクは、天才的IT技術をもつ凄腕エンジニアで、映画ではトリリオンゲーム社の社長として大活躍します。ドラマ版より成長したガクを佐野さんが繊細に演じ、人気キャラクターを作り上げました。
回答者からは、「ドラマに続いてかっこよかった」（40代男性／東京都）、「真面目で誠実な役柄を自然体で演じているのがよかった」（20代女性／静岡県）、「目黒蓮さんに負けず劣らず、演技が光っていました」（60代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)