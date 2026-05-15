―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　クラボウ <3106>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比6.1％減の110億円になったが、27年3月期は前期比12.9％増の125億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6965> ホトニクス 　　東Ｐ 　 +22.87 　　5/14　　上期　　　　2.94
<9880> イノテック 　　東Ｐ 　 +22.80 　　5/14　本決算　　　 27.06
<5702> 大紀ア 　　　　東Ｐ 　 +17.90 　　5/14　本決算　　　102.49
<3106> クラボウ 　　　東Ｐ 　 +17.68 　　5/14　本決算　　　 12.91
<6544> Ｊエレベータ 　東Ｐ 　 +17.14 　　5/14　本決算　　　 18.12

<6254> 野村マイクロ 　東Ｐ 　 +16.99 　　5/14　本決算　　　166.48
<9336> 大栄環境 　　　東Ｐ 　 +16.94 　　5/14　本決算　　　　3.00
<5989> エイチワン 　　東Ｐ 　 +16.88 　　5/14　本決算　　　 -1.77
<6508> 明電舎 　　　　東Ｐ 　 +15.28 　　5/14　本決算　　　　3.98
<8007> 高島 　　　　　東Ｐ 　 +15.09 　　5/14　本決算　　　 57.58

<3156> レスター 　　　東Ｐ 　 +14.92 　　5/14　本決算　　　　5.36
<6013> タクマ 　　　　東Ｐ 　 +14.36 　　5/14　本決算　　　 13.64
<3941> レンゴー 　　　東Ｐ 　 +14.35 　　5/14　本決算　　　 17.59
<5714> ＤＯＷＡ 　　　東Ｐ 　 +14.22 　　5/14　本決算　　　 47.26
<6507> シンフォニア 　東Ｐ 　 +13.59 　　5/14　本決算　　　 11.74

<5741> ＵＡＣＪ 　　　東Ｐ 　 +13.13 　　5/14　本決算　　　　　－
<2475> ＷＤＢ 　　　　東Ｐ 　 +12.68 　　5/14　本決算　　　　1.44
<3034> クオールＨＤ 　東Ｐ 　 +12.01 　　5/14　本決算　　　 10.89
<6856> 堀場製 　　　　東Ｐ 　 +11.87 　　5/14　　　1Q　　　　9.49
<7956> ピジョン 　　　東Ｐ 　 +11.67 　　5/14　　　1Q　　　 15.03

<3687> Ｆスターズ 　　東Ｐ 　 +11.55 　　5/14　　上期　　　　9.47
<3182> オイシックス 　東Ｐ 　 +11.52 　　5/14　本決算　　　　　－
<6779> 日電波 　　　　東Ｐ 　 +11.42 　　5/14　本決算　　　 21.47
<3465> ケイアイ不 　　東Ｐ 　 +11.11 　　5/14　本決算　　　 14.17
<9075> 福山運 　　　　東Ｐ 　 +10.88 　　5/14　本決算　　　 19.39

<7267> ホンダ 　　　　東Ｐ 　 +10.46 　　5/14　本決算　　　　黒転
<4005> 住友化 　　　　東Ｐ 　 +10.19 　　5/14　本決算　　　　　－
<2270> 雪印メグ 　　　東Ｐ 　 +10.14 　　5/14　本決算　　　　6.41
<4968> 荒川化 　　　　東Ｐ　　 +9.88 　　5/14　本決算　　　 17.15
<1963> 日揮ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +9.77 　　5/14　本決算　　　-20.95

<9065> 山九 　　　　　東Ｐ　　 +9.72 　　5/14　本決算　　　　4.87
<7180> 九州ＦＧ 　　　東Ｐ　　 +9.49 　　5/14　本決算　　　 20.89
<2222> 寿スピリッツ 　東Ｐ　　 +9.30 　　5/14　本決算　　　 10.02
<8088> 岩谷産 　　　　東Ｐ　　 +9.23 　　5/14　本決算　　　　6.85
<4902> コニカミノル 　東Ｐ　　 +9.17 　　5/14　本決算　　　　　－

<5975> 東プレ 　　　　東Ｐ　　 +8.96 　　5/14　本決算　　　-32.92
<2325> ＮＪＳ 　　　　東Ｐ　　 +8.87 　　5/14　　　1Q　　　 25.81
<6237> イワキポンプ 　東Ｐ　　 +8.73 　　5/14　本決算　　　　3.90
<6616> ＴＯＲＥＸ 　　東Ｐ　　 +8.41 　　5/14　本決算　　　　2.52
<1332> ニッスイ 　　　東Ｐ　　 +8.01 　　5/14　本決算　　　 -0.43

<5901> 洋缶ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +8.01 　　5/14　本決算　　　-39.93
<9401> ＴＢＳＨＤ 　　東Ｐ　　 +7.69 　　5/14　本決算　　　　4.35
<5195> バンドー 　　　東Ｐ　　 +7.64 　　5/14　本決算　　　　　－
<4553> 東和薬品 　　　東Ｐ　　 +7.64 　　5/14　本決算　　　　6.84
<8370> 紀陽銀 　　　　東Ｐ　　 +7.30 　　5/14　本決算　　　 13.07

<1975> 朝日工 　　　　東Ｐ　　 +7.21 　　5/14　本決算　　　　3.07
<6419> マースＧＨＤ 　東Ｐ　　 +7.07 　　5/14　本決算　　　　0.07
<4776> サイボウズ 　　東Ｐ　　 +7.06 　　5/14　　　1Q　　　 22.04
<6875> メガチップス 　東Ｐ　　 +7.04 　　5/14　本決算　 199900.00
<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　東Ｐ　　 +6.73 　　5/14　本決算　　　 55.72

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース