決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ホンダ、住友化、ホトニクス (5月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 クラボウ <3106>
26年3月期の連結経常利益は前の期比6.1％減の110億円になったが、27年3月期は前期比12.9％増の125億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6965> ホトニクス 東Ｐ +22.87 5/14 上期 2.94
<9880> イノテック 東Ｐ +22.80 5/14 本決算 27.06
<5702> 大紀ア 東Ｐ +17.90 5/14 本決算 102.49
<3106> クラボウ 東Ｐ +17.68 5/14 本決算 12.91
<6544> Ｊエレベータ 東Ｐ +17.14 5/14 本決算 18.12
<6254> 野村マイクロ 東Ｐ +16.99 5/14 本決算 166.48
<9336> 大栄環境 東Ｐ +16.94 5/14 本決算 3.00
<5989> エイチワン 東Ｐ +16.88 5/14 本決算 -1.77
<6508> 明電舎 東Ｐ +15.28 5/14 本決算 3.98
<8007> 高島 東Ｐ +15.09 5/14 本決算 57.58
<3156> レスター 東Ｐ +14.92 5/14 本決算 5.36
<6013> タクマ 東Ｐ +14.36 5/14 本決算 13.64
<3941> レンゴー 東Ｐ +14.35 5/14 本決算 17.59
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ +14.22 5/14 本決算 47.26
<6507> シンフォニア 東Ｐ +13.59 5/14 本決算 11.74
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ +13.13 5/14 本決算 －
<2475> ＷＤＢ 東Ｐ +12.68 5/14 本決算 1.44
<3034> クオールＨＤ 東Ｐ +12.01 5/14 本決算 10.89
<6856> 堀場製 東Ｐ +11.87 5/14 1Q 9.49
<7956> ピジョン 東Ｐ +11.67 5/14 1Q 15.03
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ +11.55 5/14 上期 9.47
<3182> オイシックス 東Ｐ +11.52 5/14 本決算 －
<6779> 日電波 東Ｐ +11.42 5/14 本決算 21.47
<3465> ケイアイ不 東Ｐ +11.11 5/14 本決算 14.17
<9075> 福山運 東Ｐ +10.88 5/14 本決算 19.39
<7267> ホンダ 東Ｐ +10.46 5/14 本決算 黒転
<4005> 住友化 東Ｐ +10.19 5/14 本決算 －
<2270> 雪印メグ 東Ｐ +10.14 5/14 本決算 6.41
<4968> 荒川化 東Ｐ +9.88 5/14 本決算 17.15
<1963> 日揮ＨＤ 東Ｐ +9.77 5/14 本決算 -20.95
<9065> 山九 東Ｐ +9.72 5/14 本決算 4.87
<7180> 九州ＦＧ 東Ｐ +9.49 5/14 本決算 20.89
<2222> 寿スピリッツ 東Ｐ +9.30 5/14 本決算 10.02
<8088> 岩谷産 東Ｐ +9.23 5/14 本決算 6.85
<4902> コニカミノル 東Ｐ +9.17 5/14 本決算 －
<5975> 東プレ 東Ｐ +8.96 5/14 本決算 -32.92
<2325> ＮＪＳ 東Ｐ +8.87 5/14 1Q 25.81
<6237> イワキポンプ 東Ｐ +8.73 5/14 本決算 3.90
<6616> ＴＯＲＥＸ 東Ｐ +8.41 5/14 本決算 2.52
<1332> ニッスイ 東Ｐ +8.01 5/14 本決算 -0.43
<5901> 洋缶ＨＤ 東Ｐ +8.01 5/14 本決算 -39.93
<9401> ＴＢＳＨＤ 東Ｐ +7.69 5/14 本決算 4.35
<5195> バンドー 東Ｐ +7.64 5/14 本決算 －
<4553> 東和薬品 東Ｐ +7.64 5/14 本決算 6.84
<8370> 紀陽銀 東Ｐ +7.30 5/14 本決算 13.07
<1975> 朝日工 東Ｐ +7.21 5/14 本決算 3.07
<6419> マースＧＨＤ 東Ｐ +7.07 5/14 本決算 0.07
<4776> サイボウズ 東Ｐ +7.06 5/14 1Q 22.04
<6875> メガチップス 東Ｐ +7.04 5/14 本決算 199900.00
<543A> ＡＲＣＨＩＯ 東Ｐ +6.73 5/14 本決算 55.72
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 クラボウ <3106>
26年3月期の連結経常利益は前の期比6.1％減の110億円になったが、27年3月期は前期比12.9％増の125億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6965> ホトニクス 東Ｐ +22.87 5/14 上期 2.94
<9880> イノテック 東Ｐ +22.80 5/14 本決算 27.06
<5702> 大紀ア 東Ｐ +17.90 5/14 本決算 102.49
<3106> クラボウ 東Ｐ +17.68 5/14 本決算 12.91
<6544> Ｊエレベータ 東Ｐ +17.14 5/14 本決算 18.12
<6254> 野村マイクロ 東Ｐ +16.99 5/14 本決算 166.48
<9336> 大栄環境 東Ｐ +16.94 5/14 本決算 3.00
<5989> エイチワン 東Ｐ +16.88 5/14 本決算 -1.77
<6508> 明電舎 東Ｐ +15.28 5/14 本決算 3.98
<8007> 高島 東Ｐ +15.09 5/14 本決算 57.58
<3156> レスター 東Ｐ +14.92 5/14 本決算 5.36
<6013> タクマ 東Ｐ +14.36 5/14 本決算 13.64
<3941> レンゴー 東Ｐ +14.35 5/14 本決算 17.59
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ +14.22 5/14 本決算 47.26
<6507> シンフォニア 東Ｐ +13.59 5/14 本決算 11.74
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ +13.13 5/14 本決算 －
<2475> ＷＤＢ 東Ｐ +12.68 5/14 本決算 1.44
<3034> クオールＨＤ 東Ｐ +12.01 5/14 本決算 10.89
<6856> 堀場製 東Ｐ +11.87 5/14 1Q 9.49
<7956> ピジョン 東Ｐ +11.67 5/14 1Q 15.03
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ +11.55 5/14 上期 9.47
<3182> オイシックス 東Ｐ +11.52 5/14 本決算 －
<6779> 日電波 東Ｐ +11.42 5/14 本決算 21.47
<3465> ケイアイ不 東Ｐ +11.11 5/14 本決算 14.17
<9075> 福山運 東Ｐ +10.88 5/14 本決算 19.39
<7267> ホンダ 東Ｐ +10.46 5/14 本決算 黒転
<4005> 住友化 東Ｐ +10.19 5/14 本決算 －
<2270> 雪印メグ 東Ｐ +10.14 5/14 本決算 6.41
<4968> 荒川化 東Ｐ +9.88 5/14 本決算 17.15
<1963> 日揮ＨＤ 東Ｐ +9.77 5/14 本決算 -20.95
<9065> 山九 東Ｐ +9.72 5/14 本決算 4.87
<7180> 九州ＦＧ 東Ｐ +9.49 5/14 本決算 20.89
<2222> 寿スピリッツ 東Ｐ +9.30 5/14 本決算 10.02
<8088> 岩谷産 東Ｐ +9.23 5/14 本決算 6.85
<4902> コニカミノル 東Ｐ +9.17 5/14 本決算 －
<5975> 東プレ 東Ｐ +8.96 5/14 本決算 -32.92
<2325> ＮＪＳ 東Ｐ +8.87 5/14 1Q 25.81
<6237> イワキポンプ 東Ｐ +8.73 5/14 本決算 3.90
<6616> ＴＯＲＥＸ 東Ｐ +8.41 5/14 本決算 2.52
<1332> ニッスイ 東Ｐ +8.01 5/14 本決算 -0.43
<5901> 洋缶ＨＤ 東Ｐ +8.01 5/14 本決算 -39.93
<9401> ＴＢＳＨＤ 東Ｐ +7.69 5/14 本決算 4.35
<5195> バンドー 東Ｐ +7.64 5/14 本決算 －
<4553> 東和薬品 東Ｐ +7.64 5/14 本決算 6.84
<8370> 紀陽銀 東Ｐ +7.30 5/14 本決算 13.07
<1975> 朝日工 東Ｐ +7.21 5/14 本決算 3.07
<6419> マースＧＨＤ 東Ｐ +7.07 5/14 本決算 0.07
<4776> サイボウズ 東Ｐ +7.06 5/14 1Q 22.04
<6875> メガチップス 東Ｐ +7.04 5/14 本決算 199900.00
<543A> ＡＲＣＨＩＯ 東Ｐ +6.73 5/14 本決算 55.72
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース