1日4組、円山公園内で開業！ REAL × CURIOSITY KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水

記事ポイント 円山公園内の歴史ある旅館建築を再構築する宿泊プロジェクトです1日4組限定のスモールラグジュアリーホテルとして2026年秋に開業しますサロンや客室に「Dream of Kyoto」を反映したデザインが取り入れられます 円山公園内の歴史ある旅館建築を再構築する宿泊プロジェクトです1日4組限定のスモールラグジュアリーホテルとして2026年秋に開業しますサロンや客室に「Dream of Kyoto」を反映したデザインが取り入れられます

レアルとデザインスタジオCURIOSITYが、京都・円山公園内でスモールラグジュアリーホテルプロジェクトを始動します。

施設名は「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」で、歴史ある「旅館 吉水」の名と建築を受け継ぐ宿泊施設です。

2026年秋に、1日4組限定の滞在を提供するレアルのフラッグシップホテルとして開業します。

REAL × CURIOSITY「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」





施設名：KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-開業日：2026年秋所在地：京都市東山区八坂鳥居前東入円山町7番地3先客室数：4室運営会社：株式会社レアル共同プロジェクト：株式会社レアル、株式会社キュリオシティ

REAL × CURIOSITY「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」は、京都市内でホテルや町家を運営するレアルと、東京を拠点に世界的に活動するデザインスタジオCURIOSITYによる共同プロジェクトです。

コンセプトは「Dream of Kyoto」で、京都に想いを馳せるときに浮かぶ光、躍動、奥深く神秘に満ちた場所、自然が空間や光と溶け合う情景を空間デザインに反映します。

100年を超える歴史を持つ木造建築の意匠を活かしながら、サロン、庭、客室、浴室に現代的な機能性と京都らしい美意識を重ねた滞在空間を構成します。

建築とコンセプト





レアルとキュリオシティの共同体制は、宿泊施設運営の知見とデザインスタジオの創造性を組み合わせるプロジェクトです。

歴史ある「旅館 吉水」の名を継承する施設は、既存建築を改装し、過去と現在、未来が静かに調和する宿泊空間として構成されます。

外観デザインには、円山公園とともに年月を重ねた木造建築の意匠が活かされます。

周囲の景観になじむ佇まいが、京都での滞在の始まりを落ち着いた空気で包みます。

サロンと庭





サロンと庭は、外観の趣とは対照的に、未来の京都を予見させる幻想的なデザインを特徴とします。

庭園に向かって大きく開かれた窓からは、四季ごとに表情を変える円山公園内の風景が広がります。

サロンサービスは、朝食から夜のバータイムまで、時間帯に応じたドリンクや食事をオールデイで提供します。

宿泊者向けにはオールインクルーシブとして用意され、朝の光に包まれる時間から夜のくつろぎまで、館内で過ごす流れを支えます。

客室





客室は、既存建築の構造を活かしながら、快適な広さと現代的な機能性を確保します。

畳敷き風の床、ツインベッド、ローソファ、丸テーブルを配した和モダンな空間が、ベージュとピンクの淡い色調でまとめられます。

空間設計には、日本建築特有の包み込まれるような感覚が取り入れられます。

浴室を含む客室には、「旅館 吉水」のシンボルツリーであった桜の色が使われ、円山公園の景色とのつながりを感じられる設計です。

浴室とアート





浴室は、石材調の壁と浴槽まわりの細部が落ち着いた質感を生む空間です。

ニッチ棚にはガラス製のカエル置物が飾られ、手前には黒い木製バケツ型スツールが置かれます。

京都にこだわった建物、アート、食、もてなしの要素が組み合わさり、滞在中の時間に小さな発見を重ねる構成です。

館内の細部は、歴史ある旅館建築を残しながら新しい京都観を体現する役割を担います。

サービス

REAL × CURIOSITY「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」は、1日4組限定のスモールラグジュアリーホテルとしてサービスチームを編成します。

大規模なラグジュアリーホテルとは異なる規模感により、スタッフとの距離が近いきめ細やかな対応を提供します。

コンシェルジュ対応が可能なスタッフ体制も構築されます。

京都での滞在だけでなく、その先の旅の提案までを含めたトータルサポートが行われます。

予約案内

一般向けの予約開始は、2026年夏頃を予定しています。

予約や詳細情報は、レアルのホームページで案内されます。

2026年秋に開業する4室限定の施設は、円山公園内の歴史ある旅館建築とCURIOSITYのデザインを組み合わせた滞在先です。

朝食からバータイムまでのサロンサービスや、桜の色を取り入れた客室が、京都で静かに過ごす時間を形づくります。

REAL × CURIOSITY「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開業日はいつですか？

A. REAL × CURIOSITY「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」は、2026年秋に開業予定です。

Q. 客室数はいくつですか？

A. 客室数は4室で、1日4組限定のスモールラグジュアリーホテルとして運営されます。

Q. 予約開始時期はいつですか？

A. 一般向けの予約開始は2026年夏頃を予定し、詳細はレアルのホームページに掲載されます。

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