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【速報】高校国語の選択科目が4科目から6科目へ！論理国語・文学国語は本当に廃止されるのか？

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スマ塾を展開する合同会社SyUNIの小田氏が「【高校国語が4科目→6科目へ】論理国語・文学国語は本当に廃止？文科省案を解説」を公開した。

動画では、文部科学省のワーキンググループで示された高校国語の科目再編案について、単なる廃止ではなく学習内容を標準と発展に分ける再設計であるとの見解を解説した。



小田氏はまず、現行の高校国語における選択科目の履修率の偏りを指摘した。論理国語が77%、古典探究が87%であるのに対し、文学国語は49%、話す・聞く・書くなどを扱う「国語表現」はわずか16%にとどまっていると説明。AI時代において対話や表現の重要性が高まっているにもかかわらず、入試科目への偏りや、全科目が4単位であることによる時間割への組み込みにくさが課題だとした。



具体的な変更案として、現行の選択科目4科目を、4単位の標準科目「現代の国語II」「言語文化II」と、2単位の発展科目「論説と批評」「対話と表現」「文学と叙述」「古典と文化」の計6科目に再編する構造を紹介した。小田はこれを内容を標準と発展に分ける再設計だと分析し、ニュースなどで報じられる論理国語や文学国語の廃止という見出しに対して「名称は変わっても、内容は標準と発展に分かれて残る設計だ」と強調した。



さらに、知識や技能の扱い方についても言及。単に暗記するのではなく、学習の過程で「生かし深める事項」と、文化的教養として「深める事項」の2つの側面へ整理され、活動の中で使う方向性が示されていると解説した。



今回の再編案は、学校側がカリキュラムを組みやすくし、生徒が偏りなく学べる環境を作るための構造変更である。この変更が大学入試だけでなく、学校のカリキュラムや教科書、塾の指導方針にも影響を及ぼすと示唆した。新たな国語教育の実現に向けて、今後の議論の行方に注目が集まる。