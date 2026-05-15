【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー1 ジェイテクトSTINGS愛知（5月10日・男子CS準決勝）

【映像】試合中にガムを“拾い食い”する珍事

男子バレーの試合で、日本代表選手が試合中、ふいに落としたガムを拾ってまた口に運ぶ珍しい行動を見せた。まさかのシーンに「3秒ルールしてるw」などの反響が寄せられた。

大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第2戦が行われ、レギュラーシーズン3位のジェイテクトSTINGS愛知は同2位の大阪ブルテオンと対戦。第1戦を落として後がない緊迫感の中、注目選手が予想外すぎる行動を見せた。

STINGS愛知が第1セット16ー14とリードする場面、大阪B・富田将馬のスパイクを河東祐大がブロック。セッターの好プレーに場内が沸く中、一緒にブロックに跳んでいたミドルブロッカー・郄橋健太郎が喜びもそこそこにコートの下を見つめていた。そして次の瞬間、コート上の何やら“白い物体”を拾ってパクッと口に含むと、何事もなかったかのように歓喜の輪に加わり、チームメートへの労いを示した。その直後、スッと真顔に戻った郄橋の口元は、モグモグと動き、“拾い食い”したガムを再び噛み直しているようだった。

アスリートが試合中、集中力を高めるなどの理由からガムを噛むことはよくあるものの、拾い食いは滅多にお目にかかれない…。このシーンをめざとく発見したファンも驚いた様子でリアクションを寄せ、SNSでは「健太郎の落ちたガム食べるシーンでずっと笑ってる」「ガムを落としてまた拾って口に入れる健太郎さん」「健太郎フロアに落ちたガムまた食うてるwww」「健太郎選手何拾って食べたの？wガム？ww」「3秒ルールしてるw」など大きな話題となっていた。

なお、日本代表にも名を連ねる郄橋は、この試合でブロック1本、スパイク3本を決めて奮闘したものの、チームは1ー3で敗戦。2年連続のファイナル進出は叶わず、STINGS愛知はセミファイナルで敗退となった。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）