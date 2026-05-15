日本代表W杯メンバー発表、NHKに加えて民放2局も生中継へ…日テレは『ミヤネ屋』フジは『旬感LIVEとれたてっ！』内で放送
5月15日（金）14時〜、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーが発表される。FIFAワールドカップ2026を中継する日本テレビ系列、フジテレビ系列でも会見の模様を生中継することが決定した。
日本テレビ系列では『情報ライブ ミヤネ屋』、フジテレビ系列は『旬感LIVEとれたてっ！』の番組内でメンバー発表会見の模様生中継。またNHK総合でも13時55分〜15時まで、ニュース「サッカーワールドカップ日本代表メンバー発表」を放送する。
メンバー発表会見は日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』と公式Instagramアカウントでもライブ配信を行う。明日の会見には森保一監督のほか、宮本恒靖JFA会長と山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが登壇する。
日本テレビ系列では『情報ライブ ミヤネ屋』、フジテレビ系列は『旬感LIVEとれたてっ！』の番組内でメンバー発表会見の模様生中継。またNHK総合でも13時55分〜15時まで、ニュース「サッカーワールドカップ日本代表メンバー発表」を放送する。
メンバー発表会見は日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』と公式Instagramアカウントでもライブ配信を行う。明日の会見には森保一監督のほか、宮本恒靖JFA会長と山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが登壇する。