最強の“スマホで自撮り”マシン現る。DJI「Osmo Mobile 8P」はリモコンが有能です

撮影後に編集してSNSへアップする、そんな一連の流れを考えると、スマホってとにかく便利。だって撮影、編集、ネット接続してアップを1台で完結できるから。そもそもそんな難しいこと考えなくても、常に手元にあるモノだから、写真だけでなく動画の撮影でもスマホ使っちゃいます。

そしてスマホで動画撮影時に便利なのがスマホ用3軸ジンバル。スマホ自体に備わる手ブレ補正は撮影データをソフトウエア処理する仕組みですが、ジンバルは物理的に手ブレを抑えてくれるから、画角はそのままにより自然にブレのない映像を撮影できて、とにかく便利。

そんなスマホ用3軸ジンバルの高性能機として人気のDJI「Osmo Mobile」シリーズの最新作「Osmo Mobile 8P」（スタンダードコンボ：1万8480円）が登場しました。最大のアップデートは、ディスプレイ付きリモコンが付属したこと。これがあることで、離れた場所に置いてもどう映っているかが確認できるようになりました。

スマホで自撮りしようと考えた時、まず思い浮かぶのが自撮り棒。先端にスマホをくっつけて、びよーんと伸ばし、インカメラで撮影。でもこれは、従来の「Osmo Mobile」でもできました。もちろん3軸ジンバル付きだから手ブレも抑えてくれて、歩きながらの自撮りだって滑らかな映像に。自撮りだけじゃなく、スマホで普通に動画撮影する時も、ジンバルがあるとないとじゃ大違いの滑らかさですしね。

そして「Osmo Mobile 8P」には、録画ボタンだけじゃなく小さなディスプレイが付いたリモコンが付属。これの何がいいかというと、要は離れた場所にジンバルを置いても、どう映っているか、自分が画角に入っているかが確認できるというわけです。

さらに強力なトラッキング（追跡）機能も搭載しています。人や動物だけでなく、クルマや建物まで、動く被写体から、自分が動きながら撮影する時の被写体まで、しっかり捉えて録画し続けてくれます。しかもリモコンでは、ディスプレイのタッチ操作で捉える対象を切り替えも可能。小さいながらもスマホで撮影している時と変わらない操作感というわけです。

だから、例えば離れたところにジンバルを置いて自分を撮影する場合も、リモコンが手元にあれば、ちゃんと自分が撮れているかがわかり、さらに自分が動いてもちゃんと追尾して撮影してくれるし、さらに画質がいいアウトカメラで撮影できるというわけです。

ジンバル本体には延長ロッドと三脚も内蔵。だから後付けなどの必要もなし。また内蔵バッテリーは最大10時間まで駆動可能で、スマホへの給電もできるという有能っぷり。

ジンバルとしての機能はすでに完成の域に達していたものをそのまま継承。常に水平を保つモードや、スマホの角度は変えられてもブレなくスムーズだったり、くるんと回転しながら撮影できたりといった、物理3軸ジンバルならではの機能はすべて搭載しています。

またスマホと接続することで、ローアングル撮影、スローシャッター撮影、自分や被写体が動いていてもしっかり中心で捉える撮影、ズームインやズームアウトしながらの撮影、横に360度回転しながらの撮影など、人が手で持ちながらだと難しい撮影も難なくこなせます。

スマホで自撮りというと、インカメラを使ってどう映っているかを確認しながら撮影になりますが、ディスプレイ付きリモコンがあれば、離れたところに置いておいても手元で映りを確認できる。だから、これまでは近くからしか自撮りができなかったのが、離れたところに置きながら、まるで誰かに撮ってもらっているような動く自分の映像を撮影もできちゃうわけです。動画だけじゃなく、集合写真を全員で撮りたい、なんて時もいいですよね。もちろんリモコンで画角を動かしたりズームインやズームアウトしたりシャッターを押したりもできますよ。

動画機材は年々便利に進化してきていますが、ちゃんとスマホ用3軸ジンバルも進化していることが分かる、「Osmo Mobile 8P」のスペックです。

>> DJI「Osmo Mobile 8P」

＜文／円道秀和（GoodsPress Web）＞

【関連記事】

◆スマホ動画撮影のクオリティ爆上がり！次世代ジンバル「Osmo Mobile 7」シリーズ

◆iPhone純正カメラで使えて、大事なシーンもしっかり追従。Insta360のAI追跡ジンバル

◆どこが変わった？ DJIの最強Vlogカメラ「Osmo Pocket 4」が満を持して登場