だいたひかる、体重を公表「気持ち悪い体重」16年に乳がん公表
お笑いタレントのだいたひかる（50）が15日までに、自身のブログを更新。体重を公表した。
【写真】だいたひかるが公開した体重
だいたは「気持ち悪い体重」と題してブログを更新。「久々に体重を測ったら、成人してから47kg以下になった事がなかったのに… 50代で45kgきる事が出てきました」と伝えた。
続けて「歳をとって痩せすぎると、干からびると紙一重ですよね」とし「揚げ物が好きだから、ガツガツ食べたいけれど…悪玉コレステロールが高いからそれも難しく」と吐露した。
「歳をとってから、体質が変わったのか!? 出産後は、50kgの事が多かったのに… ダイエットしての成果なら、気持ち良いですが…勝手に痩せていくのは気持ち悪いです」と結んだ。写真では44.9キロと表示された画像が掲載されていた。
だいたは、2013年5月にフリーのアートディレクターの小泉貴之氏と再婚。16年1月に乳がんと診断され、右胸を摘出した。19年3月には腫瘍摘出手術を受け、定期的に放射線治療を受けていたが、20年10月治療を止め、21年5月に40歳の時に凍結した受精卵を移植。その後、妊娠を報告し、22年1月14日に第1子となる男児を出産した。
【写真】だいたひかるが公開した体重
だいたは「気持ち悪い体重」と題してブログを更新。「久々に体重を測ったら、成人してから47kg以下になった事がなかったのに… 50代で45kgきる事が出てきました」と伝えた。
続けて「歳をとって痩せすぎると、干からびると紙一重ですよね」とし「揚げ物が好きだから、ガツガツ食べたいけれど…悪玉コレステロールが高いからそれも難しく」と吐露した。
だいたは、2013年5月にフリーのアートディレクターの小泉貴之氏と再婚。16年1月に乳がんと診断され、右胸を摘出した。19年3月には腫瘍摘出手術を受け、定期的に放射線治療を受けていたが、20年10月治療を止め、21年5月に40歳の時に凍結した受精卵を移植。その後、妊娠を報告し、22年1月14日に第1子となる男児を出産した。