◆ファーム・リーグ 巨人２―４ＤｅＮＡ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の浅野翔吾外野手（２１）が１５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）から今季初めて１軍に合流することが１４日、分かった。春季キャンプ序盤に右ふくらはぎを肉離れして出遅れていたが、故障も癒えて２軍で好調を維持しており、やっとチャンスが巡ってきた。４位のチームは首位ヤクルトとまだ３・５ゲーム差。開幕から激しい争いを繰り広げている外野陣に割って入り、首位追走の力になる。

回ってきたチャンスに表情をぴくりとも動かさず、浅野は静かに口を開いた。「今、ファームでしっかり準備をして、いい感じで行けている。１軍だからって何かを変えることなく、本当にいつもの通りの準備をして、試合に入って。打席でもいつも通りやっていけばいいのかなと思っています」。Ｇタウンでのファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦後に吉報が届いた。真っすぐな目から覚悟がにじみ出た。

今季の外野陣で固定されているのは左翼を守るキャベッジのみ。１２日の広島戦（岐阜）でサヨナラ本塁打を放った佐々木、同戦でプロ初の猛打賞を記録した平山が台頭している。丸、松本らベテランも控え、激しい競争が続く中で、阿部監督は浅野の１軍招集を決めた。

「本当に勝負」と位置づけて臨んだ４年目だったが、けがでつまずいた。キャンプは２軍スタート。２月５日、１軍の練習に参加した際に右ふくらはぎを肉離れした。３月末に実戦復帰し、猛烈に巻き返した。ファーム・リーグでは２８試合に出場し打率２割９分５厘。１０日のロッテ戦（江戸川）では今季初本塁打を放ち、直近５試合では１５打数６安打で打率４割と状態を上げている。

この日のＤｅＮＡ戦にも「５番・ＤＨ」で出場し、３回２死二、三塁の第２打席では中前に２点適時打。送球間に二塁を狙って頭から滑り込むなど、アグレッシブなプレーを見せた。好調の要因として、昨季までは激しかった気持ちの浮き沈みがなくなった点を挙げた。早起きして朝食を食べ、練習前のトレーニングなどのルーチンを確立した。「どんなに時間がなくても一通りやって練習に入っている。自分の機嫌に左右されることなくできている」と成長を感じている。

２軍で過ごすなかで、同じ寮で生活する平山の活躍は特に刺激になった。「負けていられない。普段から身近にいるので、一緒に頑張りたい。一歩先を行かれていると思うのでなんとかついて行って、一緒に勝ちに貢献できたら」。ライバルでもある仲間の存在に闘争心をかき立てられた。

２２年のドラフト１位。真価が問われるシーズンなのは自覚している。「しっかり結果を残さないといけないなという焦りもあります。焦って考えすぎるのもよくないので、やると決めたことをしっかり最後までやっていきたい」。変わった浅野翔吾が、ぶれずに１軍の舞台に挑む。（臼井 恭香）

◆今季の浅野

▽２月５日 キャンプは２軍スタート。１軍に参加しての練習中に負傷

▽同６日 宮崎市内の病院を受診。「右ふくらはぎ肉離れ」の診断

▽同７日 故障班に合流

▽３月２８日 ３軍プロアマ交流戦・東農大戦（Ｇ球場）で実戦復帰

▽４月１日 ファーム・リーグのロッテ戦（Ｇタウン）で今季２軍戦初出場

▽同１１日 同・ＤｅＮＡ戦（平塚）で復帰後初安打

▽５月１０日 同・ロッテ戦（江戸川）で今季１号