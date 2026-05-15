エンジン・ボート・燃料が新しくなって4節目となるボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が、きょう15日に開幕する。初日メインは12Rの全日本王座ドリームだ。

西山がインで仁王立ち。芦屋周年は2大会連続で初日ドリーム1号艇。当然、士気も高まるはず。しっかり逃げて、ファンの期待に応えるか。相手は“最大のライバル”峰だ。こちらも機の手応えは良好で、逆転まで一考か。桐生はスピード戦、羽野は巧みに展開を突いて浮上する。

＜1＞西山貴浩 そのまま乗りました。普通ぐらいで、悲観するような感じではなかった。ただ、足合わせではちょっと弱かった。ゴールデンウイークで全部調整は試したし、最大のアドバンテージを生かす。

＜2＞菊地孝平 現状は、あまり良くない。起こしとか、ターン回りとかしっくりこない。ただ、かなりロスしているので、良くなる余地はあるかな。まずは外周りとペラから。

＜3＞峰竜太 ペラは叩いて乗った。足は良さそう。出足も伸びもいい。後ろからでも伸び返す感じがあった。起こしも悪くない。バイオ燃料は慣れているし、調整には自信がある。

＜4＞桐生順平 前回の赤坂俊輔さんが普通と言うなら普通なのでしょうね。特訓3本目は起こしで起きなかった。ペラを見て、乗りながら合わせていく。

＜5＞平本真之 良くない。上がりが遅くて鈍さがある。スタートも決まらない。バックの足もイマイチだった。何とか合わせたい。芦屋の相性はいい。

＜6＞羽野直也 そのまま乗って、班では変わらない感じ。起こしは少し重めだけど、しっかりしていてバランスは取れていそう。外周りやペラ中心の調整で。