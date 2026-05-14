SACRA MUSIC、10年間の軌跡を辿るデジタルコンピレーションアルバム『SACRA MUSIC 10th Anniversary ANI-SONG HIGHLIGHTS Vol.1 2017-2018』リリース！

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ソニー・ミュージックレーベルズ内レーベル・SACRA MUSICが、来年2027年に設立10周年を迎える。

この10周年という節目の年を迎えるにあたり、2017年のSACRA MUSIC設立以降、同レーベルに所属するアーティストたちが手掛けてきた数々のアニメタイアップ楽曲を中心に構成した、SACRA MUSICの10年間の歩みを振り返るアニソン・デジタルコンピレーションアルバム「SACRA MUSIC 10th Anniversary ANI-SONG HIGHLIGHTS」 を、順次配信する。

13日に第一弾となる「SACRA MUSIC 10th Anniversary ANI-SONG HIGHLIGHTS Vol.1 2017-2018」 が、各種配信サービスにて配信開始。Vol.2以降のリリース情報については、後日発表予定となっている。

本コンピレーションアルバムのジャケットには、SACRA MUSICのマスコットキャラクター「SACRAちゃん」のイラストを手掛けてきたイラストレーター・Mika Pikazo氏による、新規描きおろしの「SACRAちゃん」イラストを起用。ポップかつエッジの効いた唯一無二のビジュアルで、SACRA MUSICらしい“アニソン×カルチャー”の世界観を鮮やかに表現した一枚となっている。

●リリース情報

「SACRA MUSIC 10th Anniversary ANI-SONG HIGHLIGHTS Vol.1 2017-2018」

配信URL

https://SACRA.lnk.to/AniSongHighLights

配信開始日：2026年5月13日（水）

形態：デジタル配信（ダウンロード／ストリーミング）

価格：￥2,546(税込み) ※ストアにより変動あり

配信回数：全5回予定 ※Vol.2以降の詳細は後日発表予定

＜収録楽曲＞

1.三月のパンタシア／フェアリーテイル

2.ClariS／ヒトリゴト

3.TrySail／adrenaline!!!

4.安田レイ／きみのうた

5.SawanoHiroyuki[nZk]／gravityWall

6.SawanoHiroyuki[nZk]／sh0ut

7.LiSA／だってアタシのヒーロー。

8.ClariS／SHIORI

9.三月のパンタシア／ルビコン

10.斉藤壮馬／ヒカリ断ツ雨

11.LiSA／ASH

12.Aimer／花の唄

13.ASCA／KOE

14.FLOW／Howling

15.ClariS／PRIMALove

16.ASCA／PLEDGE

17.Aimer／Ref:rain

18.TrySail／WANTED GIRL

19.神崎エルザ starring ReoNa／ピルグリム

20.SawanoHiroyuki[nZk]／Binary Star

21.神崎エルザ starring ReoNa／step, step

22.ASCA／凛

23.halca／キミの隣

24.神崎エルザ starring ReoNa／Independence

25.halca／明日もまた

26.TrySail／Truth.

27.神崎エルザ starring ReoNa／Rea(s)oN

28.神崎エルザ starring ReoNa／Disorder

29.神崎エルザ starring ReoNa／ヒカリ

30.PENGUIN RESEARCH／WILD BLUE

31.ClariS／CheerS

32.スピラ・スピカ／スタートダッシュ

33.ReoNa／SWEET HURT

34.ReoNa／カナリア

35.PENGUIN RESEARCH／少年の僕へ

36.halca／スターティングブルー

37.LiSA／ADAMAS

38.三月のパンタシア／ピンクレモネード

39.TrySailazure

＜SACRA MUSICについて＞

2017年4月1日に設立された日本を代表するアニソンレーベル。国内のみならず、世界中のアニメファンに向けて音楽を発信しており、海外でも高い評価を受けているアーティストが多数所属している。

所属アーティスト：FLOW、FictionJunction、ClariS、LiSA、Aimer、EGOIST、安田レイ、SawanoHiroyuki[nZk]、TrySail、PENGUIN RESARCH、三月のパンタシア、斉藤壮馬、ASCA、halca、スピラ・スピカ、ReoNa、Who-ya Extended、楠木ともり、SennaRin、Special for Princess!、Yobahi、KALA、REAL AKIBA BOYZ、SI-VIS、MELLOW DEAR US、13.3g

関連リンク

SACRA MUSIC公式サイト

https://sacramusic.jp