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実家じまいの解体費用は130万円？「うちにはストラディバリウスがある」親の遺品整理から見えたリアルな苦労

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし】が「【実家じまい反省会】親の財産どう聞く？解体費用は？どうやって片付ける？エンディングノートは？兄弟と助け合える？」を公開しました。シニア世代の夫婦が、それぞれの親を見送った経験から、実家じまいの苦労や「全て捨てるんじゃなくて、親が大切にしていたものとかは1点ずつでも持ってくる」という遺品整理のあり方について語り合いました。



近年悩む人が多い実家じまいについて、夫と妻がそれぞれの体験談を振り返る形でトークが進行します。夫は、父親が日曜大工で建てた実家の解体や不用品処分について「全部で130万くらいで済んだ」と明かします。大量の大工道具を捨てたがらない母親の様子を振り返りつつ、「業者を選んでしまえば、あとはやってくれる」と、相見積もりを取り、信頼できる業者に任せることの重要性を語ります。



一方、妻は自身の母親のマンションを片付けた際のエピソードを披露します。部屋を埋め尽くしていた絵を整理し、再び絵を描ける環境を整えたことで、塞ぎ込みがちだった母親が「すごく元気になった」と笑顔を見せます。また、遺品整理の中で母親が「うちにはストラディバリウスがあるのよ」と自慢していたバイオリンを発見したものの、実際には「ボロッボロだった」と苦笑いしながら語り合う場面も見られます。思い出の品である段ボール5箱分のアルバムを「薄いアルバム2冊に絞り込む」など、具体的な片付けの工夫も紹介します。



二人は実家じまいについて、単に物を捨てるだけでなく、親が大切にしていたものは「1点ずつでも持ってくる」と、思い出を尊重する姿勢を示します。また、親の財産や交友関係について直接聞きにくい場合は、エンディングノートを活用したり、「孫が一緒にやるとずいぶん違う」と、第三者や孫を交えてコミュニケーションを密にすることの大切さを説きます。



親が元気なうちから少しずつ対話を重ね、「焦らずに時間をかけて進めていく」ことが、後悔のない実家じまいに繋がるという、実体験に基づく説得力のあるメッセージが込められた動画となっています。