元横綱の貴乃花光司（53）が、ワイルドな姿でプライベートを満喫する最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】再婚した妻との写真やワイルドなプライベートショット（複数カット）

元フジテレビアナウンサーの河野景子（61）と2018年に離婚し、2023年9月には一般女性との再婚を発表した貴乃花。Instagramでは、白いひげが印象的な外出中の姿や、公園で四股を踏む様子など日常の一面を発信している。

2026年3月8日の投稿では、愛犬とじゃれあう無防備な姿を見せており、「親方が幸せそうでうれしく思います」「可愛いツーショット」などのコメントが寄せられ話題となっていた。

ワイルドなプライベートショットに反響

5月11日の投稿では、「ゴールデンウィークに江の島まで行ってまいりました。愛犬も一緒です」とコメント。サングラスをかけてリラックスした姿でプライベートを満喫する様子を公開している。

この投稿には「貴乃花親方〜カッコ良いです」「親方が人生をやっとゆっくり楽しんでいると思うとうれしい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）