元モーニング娘。でタレントの辻希美が、高い注目を集めている。辻は、自身のYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」で、生後9カ月を迎えた第5子の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんに関連する動画を数多く配信。夢空ちゃんが、かわいすぎると話題となり、動画が高い再生数を記録しているのだ。

例えば、「離乳食」を紹介した動画は100万再生を突破し、その他にもここ1カ月で夢空ちゃんに関連した動画は、多くが80万再生を超える人気を得ている。YouTubeの再生数が伸び悩んでいる芸能人も多い中で、夢空ちゃんはまさにキラーコンテンツだといえるだろう。

「夢空ちゃんは、辻さんがカメラを向けるとニコニコして機嫌が良く、かわいすぎると評判です。また、辻さんは第5子でもいろいろと悩みが多いことを明かし、同じく子育てをしているママたちから共感を生んでいます。夢空ちゃんが生まれてからネットニュースに取り上げられる回数も劇的に増えて、人気が再浮上しているところです」（民放関係者）

夢空ちゃんバブルで再びママタレとしてブレーク中の辻だが、人気の割にはテレビで見る機会はメッキリと少なくなっている。辻の活動が見られるのは主に公式YouTubeチャンネルで、テレビ出演は他の人気ママタレと比べるとかなり少ない。

とはいえ、YouTubeやSNSの更新だけで、他のママタレよりも間違いなく稼いでいるだろうと、テレビ関係者が内情を明かしてくれた。

「辻さんは、過去に配信したブログの記事や動画で、アンチファンの標的にされ何度も炎上騒動を起こしてきました。些細（ささい）なことでもアンチは辻さんをバッシングし、理不尽な誹謗（ひぼう）中傷を繰り返していました。そんな中で、辻さんは自己防衛するためにも、テレビ出演は控えているといううわさです。不特定多数の視聴者がいるテレビへ頻繁に出演していると、アンチが増え続けることになりますからね。功を奏したのか、最近では動画を見るのはファンだけになり、バッシングコメントを受けづらくなりました。また、テレビ出演が少なくなっていることで、YouTubeチャンネルにいかないと最新の辻さんは見られない。テレビへ無理に出演しないことでチャンネルの人気が維持され、収益を得られているようです」（民放関係者）

ゼロ歳児である夢空ちゃんの力を借りて、再び人気が上がっている辻の動向から目が離せなそうだ。