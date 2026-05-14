ジャイアンツ戦で今季4度目の投手専念

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのドジャース戦に先発登板。7回を無失点に抑えた。7回は2人の走者を背負う場面があったが、相手チームが痛恨のミス。地元放送局も大いに沸き立った。

6回まで無失点と圧倒的なピッチングを披露していた大谷は、7回のマウンドに上がった。しかし1死からアダメスとチャップマンに連打を許した。続くギルバートの打球はセンター後方に飛んだ。パヘスが追い付き、タッチアップでアダメスが三塁に進んだのかと思いきや、中継プレーを受けたベッツがロハスに二塁へ送球。3つ目のアウトが宣告された。

いったい何が起きたのか。実は、二走のアダメスが打球が上がるや否や猛ダッシュしていた。三塁コーチャーに“戻れ”の合図をしていたが、直前まで全く見ておらず。顔を上げた時は時すでに遅しだった。

大谷も拍手を送った“ダブルプレー”。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況を務めるジョー・デービス氏は「あーーと、ここで走塁ミスが発生しました。アダメスがなぜ走ったのかは分かりませんが、アウトカウントを忘れたようです」と大興奮で伝えた。（Full-Count編集部）