『今日好き』メンバーで一番上品な高校生は？ おてんば女子4人があるメンバーを指し、「お嬢様感すごい」など満場一致となる場面があった。

【映像】『今日好き』メンバーで一番上品な美女（写真あり）

ABEMAにて5月13日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#55では、『今日好き』で一番上品なメンバーの話題で盛り上がった。

今回は賑やか系の女子たちが清楚さを学ぶ「お嬢様はじめました〜騒がしガールの挑戦〜」と題した新企画が展開された。参加したのはり（米澤りあ）をはじめ、ゆあ（小林ゆあ）、さわ（紗和）、みせら（久保田海音）の4名。皆、基本的にじっとしてられなくて、おとなしくしていると体がうずいてしまう性質を持つそうだ。

そんな中でスタッフが「ちなみに『今日好き』メンバーで『この子上品だな』と思う子は誰ですか？」と聞くと、りあは「おとはちゃん（白石乙華）」と名前を上げ、他の3人も「わかるー！」「お嬢様感がすごい」と同意した。

続けて、りあが「常に（口を押さえて）“ふふふっ”て笑う感じがなんだよね」と言うと、さわは「でも思いっきり笑ってもくれるんです。こっちがボケたりすると、豪快に笑ってくれる」とおとはの振れ幅の広さを称賛。

その上で、その後もひとりで賑やかにしているさわに対し、「おとはちゃんとは程遠い」とツッコミの声が3人から上がる。どうやら、騒がしガールたちにとって、おとはは雲の上の存在のようだ。