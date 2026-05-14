「若手の覚醒ポテンシャルありすぎ」他球団ファン羨望、ヤクルトで次々出てくる新戦力　指揮官の“むっちゃ笑顔”も話題「池山監督の顔ったら！」

石井の同点適時打が飛び出した瞬間の首脳陣の喜びよう、チーム一体となっている（C）産経新聞社

ヤクルトは5月13日に行われた阪神戦に4−2と勝利。再び首位奪取を果たした。

相手先発は試合前まで3戦連続完封と最強左腕の高橋遥人。1回先頭の丸山和郁が右前打で出塁、暴投もからみ、一死二塁から増田珠がシンカーを捉え、先制の適時打をマーク。

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その後2点を奪われ、逆転を許したが、1ー2で迎えた8回無死二塁の場面。「7番・遊撃」で先発したドラフト6位ルーキーの石井巧がフルカウントから相手3番手、桐敷拓馬の内角球をしっかり捉えて、同点適時二塁打を放った。

プロ初安打がチームを救う同点適時打となり、これには池山隆寛監督始め、ベンチのコーチ陣も一斉にこぶしを振り上げ、ヤングスワローズの活躍を喜んだ。

勢いのままにこのイニングは押し出し死球と犠飛で勝ち越し、2点をリードし、最後は抑えのホセ・キハダが走者を出しながらも0点に抑え、ゲームセット。大事な首位攻防の第2ラウンドを制し、再び首位を奪還した。

池山監督の選手の背中を柔軟に押す姿勢も光る。ドラ6ルーキーの石井は2打席連続三振を喫していたが、無死二塁の場面で打席が回ると代打、バントも選択せず強攻させ、しっかり結果に結び付けた。