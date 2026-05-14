「本当に狭い世界」“10歳差”Red Velvet・アイリーン＆『ユミの細胞たち』俳優はなぜ知り合い？

ガールズグループRed Velvetのアイリーンと、俳優キム・ジェウォンの意外な関係が話題になっている。

最近、ネットを通じて、アイリーンとキム・ジェウォンのダンスチャレンジ動画が再注目されている。

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動画では、去る3月30日に1stソロフルアルバム『Biggest Fan』でカムバックしたアイリーンが、KBS2の音楽番組『ミュージックバンク』に出演後、同番組のMCを務めるキム・ジェウォンとともに、ダンスチャレンジの撮影を準備している。

ラベンダーの衣装を着用したアイリーンと、野球のユニフォームを着たキム・ジェウォンは、カメラの前でまず挨拶を交わした。

その際、アイリーンはキム・ジェウォンを紹介しながら、「私の友達のいとこだ」と説明。すると、キム・ジェウォンは、照れくさそうに「はい」と答え、「こんにちは」と腰を低くして挨拶をした。

（写真＝YouTubeチャンネル「IRENE」）

左からキム・ジェウォン、アイリーン

続けて撮影されたダンスチャレンジでは、アイリーンとキム・ジェウォンはシンプルな動きだが、ポイントとなる振り付けを披露し、完璧な相性を見せた。

10歳差で、活動分野も異なるため、一見接点がないように思えた2人だが、友達の親戚という繋がりがあった事実に、ネットユーザーは「世間は本当に狭い」といった反応を寄せた。

（写真＝Red Velvet公式SNS）

左からキム・ジェウォン、アイリーン

なお、アイリーンは同日の『ミュージックバンク』でソロデビュー後初の1位、かつ初の地上波音楽番組1位という快挙を成し遂げた。

また、キム・ジェウォンは現在『ミュージックバンク』のMCとして活動中で、最近放送を終えたtvNドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3でシン・スンロク役を演じ、人気を博している。

（記事提供＝OSEN）

◇アイリーン プロフィール

1991年3月29日生まれ。本名はペ・ジュヒョンで、日本のファンからは「ペジュ様」と呼ばれることもしばしば。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリーダーおよびセンターを務めている。デビュー当初から優れた美貌で注目を集めており、CMにも引っ張りだこ。さまざまなブランドの広告モデルとして多方面に活躍中だ。