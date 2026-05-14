開催：2026.5.14

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 3 - 2 [タイガース]

MLBの試合が14日に行われ、シティ・フィールドでメッツとタイガースが対戦した。

メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。

1回表、4番 ライリー・グリーン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 NYM 0-2 DET

2回裏、7番 タイロン・テーラー 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 1-2 DET

7回裏、2番 ボー・ビシェット 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 2-2 DET

10回裏、1番 カーソン・ベンジ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 3-2 DET

試合は3対2でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのブルックス・レイリーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はタイガースのドルー・アンダーソンで、ここまで1勝1敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 11:22:18 更新