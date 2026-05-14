2026年5月14日（木） MLB メッツ vs タイガース 試合結果
開催：2026.5.14
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 3 - 2 [タイガース]
MLBの試合が14日に行われ、シティ・フィールドでメッツとタイガースが対戦した。
メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。
1回表、4番 ライリー・グリーン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 NYM 0-2 DET
2回裏、7番 タイロン・テーラー 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 1-2 DET
7回裏、2番 ボー・ビシェット 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 2-2 DET
10回裏、1番 カーソン・ベンジ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 3-2 DET
試合は3対2でメッツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はメッツのブルックス・レイリーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はタイガースのドルー・アンダーソンで、ここまで1勝1敗1S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-14 11:22:18 更新