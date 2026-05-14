中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領はまもなく、習近平国家主席との首脳会談に臨みます。中継です。

トランプ大統領は現在、北京市内のホテルに滞在していて、このあと日本時間の午前11時ごろから習近平国家主席と会談します。

記者

「トランプ大統領が宿泊するホテルの前では、大勢の警察官が警備にあたっています。ホテルはバリケードで封鎖されています」

同行しているルビオ国務長官はFOXニュースのインタビューに答え、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡の開放に向け、中国に一段、踏み込んだ対応を求める考えを示しました。

ルビオ国務長官

「ホルムズ海峡の問題を解決することは、中国にとって利益となる。イランが現在、ペルシャ湾で行っていることや、試みようとしていることを止めることに、中国がより積極的な役割を果たすよう説得したい」

一方、トランプ氏は中国との間で貿易と投資の相互拡大など、経済面で「ディール」し、わかりやすい成果としたい考えです。

ただ、経済面での成果と引き換えに中国側が台湾問題で譲歩を迫る可能性も指摘されていて、会談の焦点となります。