「数日間打席に立たないことによって、身体をリセットすることができる」

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、今季3勝目をかけて本拠地のジャイアンツ戦に先発する。指名打者として出場せず、今季4度目の投手専念。デーブ・ロバーツ監督は投手専念することのメリットを強調した。

ロバーツ監督は14日（同15日）の同戦でも打者として先発メンバーから外す方針を示している。12日（同13日）に12試合ぶりの7号を放ったとはいえ、本調子には程遠い。「まずはショウヘイについて。数日間打席に立たないことによって、身体をリセットすることができる」と説明した。

ベッツが「1番・遊撃」に入り、テオスカー・ヘルナンデスが「6番・DH」に入った。「テオの出場数も多いし、試合に出場し続けている。なので彼をDHに起用した。そして、アレックス・コールをスタメンさせることにも満足している。打線のバランスを気に入っている。そして、いずれかの時点でフレディ（フリーマン）にも休養を与えたいと思っているから、私たちは話し合いをする。でも、今日のスタメンには満足しているよ」と語った。（Full-Count編集部）