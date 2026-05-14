セザンヌで買って大正解！使うだけで今っぽくなれる垢抜けコスメ7選

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。「なんだかメイクが垢抜けない…」そんなときは、コスメを少し変えるだけで印象がぐっと変わることも♡今回は、プチプラなのに今っぽいツヤ感や透明感、抜け感を演出できる、セザンヌの優秀垢抜けコスメを厳選して7つご紹介します！

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皮脂テカリ防止下地50（ナチュラルベージュ）

皮脂テカリ防止下地50（ナチュラルベージュ）／858円（税込）

崩れにくさに定評のある化粧下地ですが、実は素肌感のある今っぽ肌を叶えてくれる名品♡

光反射パウダー配合で、厚塗り感なく毛穴や凹凸をふんわりぼかしながら、抜け感のある素肌っぽいツヤ感を演出してくれます。

みずみずしいウォーターinオイル処方で伸びがよく、サラッとしているのに乾燥しにくいのもうれしいポイント！

皮脂吸着パウダー配合でテカリやベタつきを抑えてくれるので、メイク崩れが気になる季節にもぴったり。

ライティングアップアイシャドウ（02 ペタルピンク）

ライティングアップアイシャドウ（02 ペタルピンク）／693円（税込）

今っぽメイクに欠かせない、ふんわり盛れる透け感アイが簡単に作れるアイシャドウ♡

繊細パール入りのベースカラー、肌なじみのいいメインカラー、自然な陰影カラーの3色を順番に重ねるだけで、テクニックいらずで自然なグラデーションが完成します！

「02 ペタルピンク」は、ほんのり青みを感じるライラック系ピンク。

やわらかく透明感のある目もとに仕上がり、甘すぎず大人っぽい雰囲気を演出できます。

アンダーアイライナー（01 影色ピンク）

アンダーアイライナー（01 影色ピンク）／660円（税込）

今っぽいアイメイクに欠かせない、下まぶたメイクが簡単にできる話題のアイテム。

「01 影色ピンク」は、影になりすますようなくすみピンクブラウンカラーで、涙袋や三角ゾーンに自然な陰影をプラスして今っぽい抜け感アイに♡

描きました感が出にくく、ナチュラルに目もとを強調できるのが◎。

芯がやわらかくスルスル描けるので、メイク初心者さんでも扱いやすいです。

ブレンドカラーチーク（02 ムードピンク）

ブレンドカラーチーク（02 ムードピンク）／781円（税込）

じゅわっとにじむような血色感が今っぽい、4色入りのチークパレット♡

「02 ムードピンク」は透明感を引き出してくれる青み系ピンクカラーで、ふわっとやさしく色づいて、頬に自然な奥行きと抜け感を演出してくれます。

マットカラーに繊細なツヤを重ねられるので、単色チークよりも内側からにじむような血色感を作れるのがお気に入り！

ふんわり透けるように色づくため、チークが濃くなりすぎてしまう人でも使いやすく、簡単に今っぽい垢抜けほっぺが完成します♡

トーンフィルターハイライト（02 フィルターピンク）

トーンフィルターハイライト（02 フィルターピンク）／693円（税込）

肌にフィルターをかけたような、自然な透明感を演出できるハイライト♡

「02 フィルターピンク」は、ほんのり血色感をプラスしながら、くすみを飛ばして明るい肌印象に見せてくれます。

パールがとても繊細なので、ギラギラせずに元から肌がきれいな人のようなツヤ感に仕上がるのが今っぽポイント！

Tゾーンや頬だけでなく、目もと・口角・ほうれい線など、くすみが気になる部分に入れると、顔全体がパッと明るく見えます♡

影色リップメイカー（02 クールピンク）

影色リップメイカー（02 クールピンク）／660円（税込）

SNSでも話題になった、影仕込みで盛るリップライナー♡

「02 クールピンク」は、唇の影色にぴったりなくすみピンクカラーで、輪郭を自然に補正しながらぷっくり立体感のある抜け感リップを演出できます。

オーバーリップをしても不自然になりにくく、人中短縮メイクにもぴったりです！

リップをただ塗るだけではなく、影を仕込んで自然に盛るのが今っぽく、仕込むだけでリップメイクがぐっと垢抜けます♡

超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）

超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）／550円（税込）

今っぽいふんわりナチュラル眉を作るならこれ！

0.9mmの超極細芯で、眉毛を1本1本描き足すように使えるので、自眉のようなリアルな毛流れを簡単に再現できます。

「08 ビターグレージュ」は、赤みを抑えた絶妙なくすみカラー。抜け感がありながらも顔立ちを自然に引き締めてくれるので、垢抜け眉が簡単に完成します♡

濃く描きすぎず、毛感を活かしてふんわり仕上げるのが今っぽ眉のポイント！

どれもプチプラとは思えないほど、今っぽいツヤ感・透明感・抜け感を演出できる優秀コスメばかり♡

メイクがなんとなくマンネリ化している人や、もっと垢抜けた印象になりたい人は、ぜひセザンヌの人気アイテムを取り入れて、今っぽメイクを楽しんでみてくださいね！