夫が中古車を買おうとしているのですが、「買う時期によって自動車税の負担感も変わる」と友人に言われたそう。購入価格だけでなく、タイミングまで気にしたほうがよいでしょうか？

自動車税は「4月1日の所有者」に課税される

自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者に対して課税される税金です。

例えば、4月2日に車を売却しても、その年度分の自動車税は4月1日時点の所有者が支払う必要があります。逆に、4月2日に購入した場合、新年度分の自動車税の納税義務者にはなりません。

ただし、中古車の場合は少し事情が異なります。中古車販売では、未経過分の自動車税相当額を購入者が負担する形で精算するケースが多く見られます。

例えば8月に中古車を購入した場合、納税義務者は販売店側ですが、8月以降の未経過分を購入者が負担するケースがあります。

これは、販売時の精算慣行として行われているもので、販売店によっては請求方法や金額計算が異なります。見積書に「自動車税相当額」などの項目がある場合は、内容をよく確認しておきましょう。



中古車は購入時期によって支払総額が変わることもある

中古車は、購入する時期によって自動車税の精算額が変わるため、支払総額に差が出ることがあります。

特に注意したいのが、3月から4月にかけての時期です。4月になると新年度分の自動車税が発生するため、購入タイミングによっては「買った直後にまた税金を払う」と感じやすくなります。

また、1月～3月は新生活や転勤シーズンの影響で中古車需要が高まり、中古車価格が高くなる傾向もあります。反対に、5月以降は中古車価格が落ち着く傾向があります。ただし、中古車は車両状態や在庫状況による差も大きいため、購入時期だけで判断する必要はありません。



タイミングだけでなく「総支払額」を見ることが大切

中古車購入では、自動車税だけでなく総支払額で比較することが大切です。中古車には、車両価格以外にもこのような費用がかかります。



・自動車重量税

・自賠責保険料

・登録費用

・車庫証明費用

・納車費用



車両価格が安く見えても、諸費用を含めると割高になるケースもあります。また、中古車は一点ものに近いため、車両状態や走行距離などによって価値が大きく変わります。見積書では、車両本体価格だけでなく、税金や諸費用を含めた支払総額を確認しましょう。



中古車は税金だけでなく「納得できる条件」で選ぼう

中古車購入では、自動車税のタイミングを確認することも大切ですが、それだけで購入時期を決める必要はありません。価格や車両状態、在庫状況なども含めて、自分に合った条件の車を選ぶことが重要です。

購入前は見積書の内容を確認し、不明点があれば販売店へ質問しましょう。納得して購入できれば、満足度の高いカーライフにつながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー