元AKB48でタレント・福留光帆（22）が13日放送のJ-WAVE「GURU GURU!」（水曜夜10・00）に生出演。高校3年生で公立高校を辞めた過去を明かす場面があった。

この日のテーマは「5月病なんてない！」。「令和ロマン」松井ケムリが「5月病ってなったことあります？」と聞くと、福留は「5月病って何ですか？」と質問。

ケムリは「よく言うのは、新学期が始まって1カ月ぐらい緊張感ある中で頑張るけど、ゴールデンウイークとか挟んで、そこから一気にだらっとしちゃって頑張れなくなる、みたいな。人によっては大学生活とか始まってからゴールデンウイークに帰省したら“やっぱ地元がいい”って大学に行かなくなっちゃう、とか。それぐらいだらっとしちゃう」と説明した。

これに、福留は「ええー！」と驚きつつ「ずっとかも。確かに、私、高校3年生の5月に高校辞めたかも」と告白。これには、ケムリも「もったいな、もったいなー」とポロリ。

福留も「もったいないよね」としつつ、「公立高校を辞めて通信に行きました」と明かした。

ケムリも「普通に高校には行ったのか」と安ど。福留は「高卒だよ、さすがに」と応じ、笑わせた。