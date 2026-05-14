「犬は嫌そうです」“困り顔”に爆笑、ひとりで寝たい犬vs自由すぎる猫たち…愛情表現が尊くて泣きそう？
ひとりで寝たいはずの犬が、目覚めるといつも3匹の猫に囲まれて困っている姿を捉えた写真がThreadsなどのSNSに投稿され、話題となっている。サビ猫三姉妹の家さん（@matsugoro_kurashi）が投稿したこの写真には、1万件のいいねが集まった。なぜ犬は猫たちに囲まれてしまうのか。種族を超えたユニークな関係性について、飼い主さんに話を聞いた。
【写真】「なんつー顔w」…猫の重すぎる（？）愛にこの表情
――ワンちゃんが寝ている場所を猫ちゃんたちが囲むようになったのは、いつ頃から、どのようなきっかけで始まったのでしょうか。
「猫たち3匹がそれぞれ子猫の頃から犬と一緒に寝ています」
――逆に、猫ちゃんたちがワンちゃんの周りに集まりたがる理由や、それぞれの猫ちゃんたちが見せる甘え方の特徴について教えてください。
「3匹とも子猫の頃から犬のことが大好きなので犬の周りによく集まっています。追いかけたり、頭突きしたりして甘えてますが、犬は嫌そうです」
――この状況について、ワンちゃんは具体的にどのような仕草や様子で「困っている」サインを出していると感じられますか。
「飼い主の方をすごく困った表情で見つめてきます」
――普段の生活の中で、このワンちゃんと3匹の猫ちゃんたちの絆や、それぞれの関係性が伝わってくるような微笑ましいエピソードを教えてください。
「自由な猫たちの愛情表現にいつも困って泣きそうになってる犬ですが、猫たちに対して怒ることはないのでお互いに良い関係なのかなと思います」
――このユニークな状況やワンちゃんの表情を最初に見た時の投稿主様の率直な感想と、その後SNSで大きな反響を呼んだことへの思いをお聞かせください。
「みんな仲が良くていつも癒されてます。SNSではいつもたくさんの方に見てもらえて可愛いと言ってもらえて嬉しいです」
サビ猫三姉妹の家さんはYouTubeやInstagramで、ワンちゃん猫ちゃんたちの様子を発信している。
【写真】「なんつー顔w」…猫の重すぎる（？）愛にこの表情
――ワンちゃんが寝ている場所を猫ちゃんたちが囲むようになったのは、いつ頃から、どのようなきっかけで始まったのでしょうか。
――逆に、猫ちゃんたちがワンちゃんの周りに集まりたがる理由や、それぞれの猫ちゃんたちが見せる甘え方の特徴について教えてください。
「3匹とも子猫の頃から犬のことが大好きなので犬の周りによく集まっています。追いかけたり、頭突きしたりして甘えてますが、犬は嫌そうです」
――この状況について、ワンちゃんは具体的にどのような仕草や様子で「困っている」サインを出していると感じられますか。
「飼い主の方をすごく困った表情で見つめてきます」
――普段の生活の中で、このワンちゃんと3匹の猫ちゃんたちの絆や、それぞれの関係性が伝わってくるような微笑ましいエピソードを教えてください。
「自由な猫たちの愛情表現にいつも困って泣きそうになってる犬ですが、猫たちに対して怒ることはないのでお互いに良い関係なのかなと思います」
――このユニークな状況やワンちゃんの表情を最初に見た時の投稿主様の率直な感想と、その後SNSで大きな反響を呼んだことへの思いをお聞かせください。
「みんな仲が良くていつも癒されてます。SNSではいつもたくさんの方に見てもらえて可愛いと言ってもらえて嬉しいです」
サビ猫三姉妹の家さんはYouTubeやInstagramで、ワンちゃん猫ちゃんたちの様子を発信している。