子供たちに内緒で2匹目の子犬をお迎えしたお母さん。すると、学校から帰宅した子供たちの反応は……。気づいた瞬間の反応がSNSに投稿されると、「綺麗な2度見笑」「いい子たちばかりでほっこりしました！」「みんな同じ反応で同じ声になって可愛いですねw」といった声が寄せられました！

【動画：3人の子供に内緒で『子犬を飼った』結果→学校から帰り、気づいた瞬間に…100点満点な『素敵すぎる反応』】

子供たちに内緒で子犬をお迎えしたら…

TikTokアカウント「@tenchan.s」さまは、トイプードルの「てん」ちゃんとご家族の微笑ましい日常を紹介しているアカウントです。

この度、てんちゃんファミリーに新たなわんこが！その名も「アム」ちゃん。実はアムちゃん、ゴールデンウィークが終わる前に「まだいたらお迎えしよう」とご家族で話し合っていたのだそう。

しかし、お母さんが内緒でお迎え契約。そのため、アムちゃんの姿が消えており、子供たちは「誰かに飼われちゃったんだね」と残念がっていたのだそう。

アムちゃんはお母さんにお迎えされたため、もちろん、おうちでスタンバイ！子供たちが帰宅するのに合わせて、サプライズで披露することに！すると……

まずは長男くん。お手本のような「えっ？」という反応の後、「どゆこと？」と信じられないものを見た様子で、なぜか一歩後ずさり！しかし、一通り驚いた後はすぐに駆け寄り、「アムちゃ～ん」と可愛がってくれました！

驚きすぎて理解が追いつかない！

お次は次男くん。

あまりにも驚きすぎて、「えっ？」「え？え？」を連発！さらに興奮した様子で「なんでおるん！？」とプチパニック状態に！それでも嬉しさは抑えきれず、笑みが溢れ出していたそうです。

その後、嬉しそうにアムちゃんに駆け寄り、ふれあいを果たした次男くん。「おかえり～！」と駆け寄ってきたてんちゃんにも、きちんと対応している姿に優しさを感じます。

信じられないものを見た反応をする子も

最後に帰宅したのは、お姉ちゃん。最初はアムちゃんがいることに気づいていなかったお姉ちゃん。しかし、姿を見つけると……

「えぇぇぇぇ！？」と目をまん丸にしてお手本のような驚き方を見せてくれたお姉ちゃん！さらに……

帽子で一度目を隠し、再びツバを上げて二度見するという漫画のような反応まで見せてくれました！（笑）

その後、「どゆこと！？」「え？なんかおる……」とこちらもプチパニック状態に！理解が追いつくと、「アムちゃ～ん！」と嬉しそうな声を出しながら、「おかえりおかえり！」するてんちゃんのフォローをする優しいお姉ちゃんなのでした！

全員、お手本のような反応を見せてくれた子供たちの様子には、TikTokで「サプライズうれしいね」「キャップで視力調整しようとしてるのジワるw」「羨ましい」「あかん泣いてまう」といった声が寄せられました！

そんなアムちゃんと先住犬のてんちゃん、そして心優しいご家族の暮らしは、TikTokアカウント「teNchan.s（@tenchan.s）」さまでご覧いただけます。

アムちゃん、てんちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@tenchan.s」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。