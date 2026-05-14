◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―０中日（１３日・横浜）

ＤｅＮＡ・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が本拠地初登板で６回５安打無失点９Ｋ。５回には３者連続３球三振を奪い、セ・リーグの新人では初の「イマキュレートイニング」を成し遂げた。母校・東洋大の井上監督がスポーツ報知の電話取材に応じ、教え子のプロ初勝利を祝福した。

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―島田投手が初勝利を挙げました。

「試合は見ていませんでしたが、心から『おめでとう』と言いたいですね。ただ、彼の潜在能力を思えば、もっと早くても不思議ではなかった。これをきっかけに、勝ち星を積み重ねてほしいです」

―お互いに連絡したりしているのですか。

「３週前、神宮でのリーグ戦のさなかに訪ねてきたので『頑張れよ。俺も頑張るから』と声をかけました。少し体が大きくなった気がしましたね」

―どのあたりに投手としての魅力を感じていましたか。

「やはり、力強い真っすぐです。プロでも最初からある程度は通用すると思っていました。そして、いい意味でも悪い意味でもマイペース。性格もプロ向きと言えるでしょう」

―今後、どのような活躍を期待していますか。

「まだまだ、伸びしろはあると思います。負けないピッチャーになってチームから信頼されるように、と願っています」