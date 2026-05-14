◆パ・リーグ ロッテ２―６日本ハム（１３日・ＺＯＺＯマリン）

三塁ベースを回り喜びがこみ上げた。日本ハム・進藤は両拳を握った。４―２の９回１死二塁、沢田のスプリットを捉え左中間スタンドへプロ１号２ラン。通算５２打席目での待望の一発に、「もうめちゃくちゃうれしかった。ゾーンにきたボールを思いっきり打とうってそれだけ」。チームは今季最多タイの４連勝。４月２２日以来の勝率５割とし、３位・ソフトバンクに０・５ゲーム差に接近した。

“長野魂”を継承する。昨季現役引退した巨人・長野久義氏は福岡・筑陽学園の大先輩。高校時代から面識があり、プロ入り後も対戦時にあいさつに向かうと優しく声をかけてくれる。「プロに入ってからも色々な方が『長野さんは人格者』だと話していて、本当にその通りな方。感謝しかないです」。野球だけでなく人間性の成長を掲げていた同校の現役選手は自身とヤクルト・西館だけとなり、「２人しかいなくなってしまったので、教えを守っていきたい」。レジェンドの背中を追い、正捕手への道を歩む。（川上 晴輝）