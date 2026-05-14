プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本！大根の味しみ煮物」 「高野豆腐の卵とじ」 「アスパラとニンジンの酢みそがけ」 の全3品。
定番の和定食。イカと大根の煮物は作り置きすると、味がなじんでよりおいしくいただけます。

【主菜】基本！大根の味しみ煮物


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調理時間：30分
カロリー：208Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

イカ  1パイ 大根  400g(1/2本)
ショウガ  1片
＜合わせだし＞
  だし汁  200ml
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ2
  砂糖  大さじ1/2
  しょうゆ  大さじ2
ミツバ  (葉)適量

【下準備】

イカは胴と足がくっついている所を引っ張ってはずし、足を持って胴から引き抜く。胴は水洗いして軟骨を抜き取り、幅1cmの輪切りにする。足は目の際で切り落とし、くちばしを取って食べやすい大きさに切る。

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大根は皮を厚めにむき、厚さ3cmの半月切りにし、面取りをする。鍋に水と大根を入れ、半透明になるまで下ゆでする。

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ショウガの半分は皮つきのまま薄切りに、残りの半分は皮をむいてせん切りにする。

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【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料と薄切りのショウガを入れ、強火にかける。煮たったらイカの足と大根を加え、落とし蓋をして中火で10分煮る。

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2. イカの胴を加えて5分程煮る。器に盛り、せん切りにしたショウガとミツバを添える。

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【副菜】高野豆腐の卵とじ
ふんわり炊き上げた高野豆腐に、エンドウ豆のホクホク感がよく合います。

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調理時間：20分
カロリー：245Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

エンドウ豆  (サヤ付き)200g
高野豆腐  1枚
溶き卵  2個分
  だし汁  150ml
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1/2
  しょうゆ  小さじ2
  塩  少々

【下準備】

エンドウ豆はサヤから出し、水洗いする。分量外の塩を入れた熱湯で2分程ゆでて、ザルに上げる。

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高野豆腐は水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、軽く水気をきってひとくち大に切る。

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【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら高野豆腐を加えて、再び煮たったら落とし蓋をして弱火で5分程煮る。

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2. エンドウ豆を加えて、ひと煮たちしたら溶き卵を加え、お好みのかたさまで火を入れ、器に盛る。

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【副菜】アスパラとニンジンの酢みそがけ
洋風のアスパラも、酢みそと合わせると和食に合う一品に。

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調理時間：10分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

グリーンアスパラ  4本 ニンジン  1/2本 ＜酢みそ＞
  白みそ  大さじ2
  砂糖  大さじ1
  酢  大さじ1
  練りからし  小さじ1/4
七味唐辛子  適量

【下準備】

グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除いて、長さ4〜5等分に切る。ニンジンは皮をむき、長さ4cm、幅1cm位の短冊切りにする。

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【作り方】

1. 耐熱容器に＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせ、電子レンジで30秒程加熱する。よく混ぜて、粗熱を取る。

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2. 熱湯でグリーンアスパラとニンジンをゆでる。粗熱が取れたら器に盛り合わせ、＜酢みそ＞をかけ、七味唐辛子を振る。

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