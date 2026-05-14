【今日の献立】2026年5月14日(木)「基本！大根の味しみ煮物」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本！大根の味しみ煮物」 「高野豆腐の卵とじ」 「アスパラとニンジンの酢みそがけ」 の全3品。
定番の和定食。イカと大根の煮物は作り置きすると、味がなじんでよりおいしくいただけます。
【主菜】基本！大根の味しみ煮物
調理時間：30分
カロリー：208Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ショウガ 1片
＜合わせだし＞
だし汁 200ml
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ2
ミツバ (葉)適量
大根は皮を厚めにむき、厚さ3cmの半月切りにし、面取りをする。鍋に水と大根を入れ、半透明になるまで下ゆでする。
ショウガの半分は皮つきのまま薄切りに、残りの半分は皮をむいてせん切りにする。
2. イカの胴を加えて5分程煮る。器に盛り、せん切りにしたショウガとミツバを添える。
【副菜】高野豆腐の卵とじ
ふんわり炊き上げた高野豆腐に、エンドウ豆のホクホク感がよく合います。
調理時間：20分
カロリー：245Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
高野豆腐 1枚
溶き卵 2個分
だし汁 150ml
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 小さじ2
塩 少々
高野豆腐は水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、軽く水気をきってひとくち大に切る。
2. エンドウ豆を加えて、ひと煮たちしたら溶き卵を加え、お好みのかたさまで火を入れ、器に盛る。
【副菜】アスパラとニンジンの酢みそがけ
洋風のアスパラも、酢みそと合わせると和食に合う一品に。
調理時間：10分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
白みそ 大さじ2
砂糖 大さじ1
酢 大さじ1
練りからし 小さじ1/4
七味唐辛子 適量
2. 熱湯でグリーンアスパラとニンジンをゆでる。粗熱が取れたら器に盛り合わせ、＜酢みそ＞をかけ、七味唐辛子を振る。
定番の和定食。イカと大根の煮物は作り置きすると、味がなじんでよりおいしくいただけます。
【主菜】基本！大根の味しみ煮物
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：208Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）イカ 1パイ 大根 400g(1/2本)
ショウガ 1片
＜合わせだし＞
だし汁 200ml
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ2
ミツバ (葉)適量
【下準備】イカは胴と足がくっついている所を引っ張ってはずし、足を持って胴から引き抜く。胴は水洗いして軟骨を抜き取り、幅1cmの輪切りにする。足は目の際で切り落とし、くちばしを取って食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
大根は皮を厚めにむき、厚さ3cmの半月切りにし、面取りをする。鍋に水と大根を入れ、半透明になるまで下ゆでする。
©Eレシピ
ショウガの半分は皮つきのまま薄切りに、残りの半分は皮をむいてせん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜合わせだし＞の材料と薄切りのショウガを入れ、強火にかける。煮たったらイカの足と大根を加え、落とし蓋をして中火で10分煮る。
©Eレシピ
2. イカの胴を加えて5分程煮る。器に盛り、せん切りにしたショウガとミツバを添える。
©Eレシピ
【副菜】高野豆腐の卵とじ
ふんわり炊き上げた高野豆腐に、エンドウ豆のホクホク感がよく合います。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：245Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）エンドウ豆 (サヤ付き)200g
高野豆腐 1枚
溶き卵 2個分
だし汁 150ml
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 小さじ2
塩 少々
【下準備】エンドウ豆はサヤから出し、水洗いする。分量外の塩を入れた熱湯で2分程ゆでて、ザルに上げる。
©Eレシピ
高野豆腐は水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、軽く水気をきってひとくち大に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら高野豆腐を加えて、再び煮たったら落とし蓋をして弱火で5分程煮る。
©Eレシピ
2. エンドウ豆を加えて、ひと煮たちしたら溶き卵を加え、お好みのかたさまで火を入れ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】アスパラとニンジンの酢みそがけ
洋風のアスパラも、酢みそと合わせると和食に合う一品に。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）グリーンアスパラ 4本 ニンジン 1/2本 ＜酢みそ＞
白みそ 大さじ2
砂糖 大さじ1
酢 大さじ1
練りからし 小さじ1/4
七味唐辛子 適量
【下準備】グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除いて、長さ4〜5等分に切る。ニンジンは皮をむき、長さ4cm、幅1cm位の短冊切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱容器に＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせ、電子レンジで30秒程加熱する。よく混ぜて、粗熱を取る。
©Eレシピ
2. 熱湯でグリーンアスパラとニンジンをゆでる。粗熱が取れたら器に盛り合わせ、＜酢みそ＞をかけ、七味唐辛子を振る。
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