１３日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」は、「メンタルが強すぎる女＆弱すぎる女」企画が行われた。

弱すぎる女側で保田圭（４５）が登場。「ネットでお買い物するとメンタルが弱っちゃう」と言い、購入後に「あの商品でよかったかな」と不安になり、商品が届くまで全部調べなおしてしまうと語った。

大久保佳代子が「どのレベルのもの言ってます？金額が高額だったら分かるけど」と聞くと、保田が「最近だと金魚のカルキ抜き」と笑わせた。

２０１３年にイタリアンシェフの小崎陽一氏と結婚。８歳の息子がいる。

軽妙なトーク力は健在で、ポニーテールにグレー＆ブラックのワンピ姿。ネットでも話題となり「最近ますます美人になったよなぁ。喋りも上手い」「保田圭さん綺麗になった」「保田圭ちゃんってめちゃくちゃ美人だよな」「見た目もキープしてるね」「今の方がキレイ」「当時から保田圭さん推し」「めちゃめちゃ可愛いじゃん。ビックリしたわ。今が一番可愛いでしょ」「めっちゃ綺麗になってる」との投稿が相次いだ。