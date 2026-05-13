女性デュオのＰＵＦＦＹが１３日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで、デビュー３０周年記念ライブ「Ｏｎｅ Ｎｉｇｈｔ “Ｂｉｒｔｈｄａｙ” Ｃａｒｎｉｖａｌ」を開催。集まった約２０００人のファンを熱狂させた。

２３年に死去したＴｈｅ Ｂｉｒｔｈｄａｙのチバユウスケさんが楽曲提供した「誰かが」でライブがスタート。「渚にまつわるエトセトラ」「愛のしるし」とヒット曲の連続で、場内を大いに盛り上げていた。

デビュー日と同じ５月１３日、さらに番組収録を行っていた渋谷での周年ライブ。デビュー３０年目で初というメディアへの囲み取材に挑戦し、大貫亜美は「すごい緊張感が…」としながらも、３０周年を迎えて「気づいたら、もぎたての果実も熟れちゃったって感じ。でも、熟れてからがおいしいと思う」と話し、代表曲「これが私の生きる道」の歌詞にちなんだ感想を語った。

さらに、この日はデビューからプロディーサーを務めてきたユニコーンの奥田民生もゲスト出演。「何か３０周年って…恥ずかしくないすか？ちなみに俺は恥ずかしいのよ。４０年近くやっていることが」と“民生節”で２人を祝福した。

奥田の私物のソファに腰かけ、３人によるアコースティックバージョンの「これが私の生きる道」などを披露。アンコールでも再登場してデビュー曲である「アジアの純真」などを２人とセッションをした。

当初は、ミニアルバム１枚で終了予定のユニットだったことを明かし、吉村由美は「誰一人（３０年も続くと）思っていなかった」と笑う。その上で、７月１９日から２日間で初の主催フェス「ＰＵＦＦＹの“Ｐ”ＦＥＳ」を開催予定とあって、吉村は「まだまだ、やっていないことがやれるんじゃないかと思う」と、これからのＰＵＦＦＹを見据えていた。