神戸がACLE後初の“90分勝利”！ 京都を１−０撃破！ 首位の名古屋と勝点で並ぶ
先月にサウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）を終えて以降、初の90分間での白星だ。
５月13日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節（延期分）で、２位のヴィッセル神戸は、９位の京都サンガF.C.とホームで対戦した。
神戸は序盤から主導権を握るも、なかなかシュートまでいけず、前半をスコアレスで終える。
後半に入っても決定的なチャンスを作れなかったなか、78分に均衡を破る。途中出場の満田誠のクロスにンドカ・ボニフェイスがヘッドで合わせて、ゴールネットを揺らした。
先手を取った神戸はその後、粘り強い守備で最後まで京都にゴールを許さず。そのまま１−０で勝ち切った。
ACLEをベスト４で終えて帰国してからの４試合では、一度も90分間の勝利がなかった神戸。久しぶりに３ポイントを獲得し、首位の名古屋グランパスに得失点差で及ばず２位のままだが、勝点を並べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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神戸は序盤から主導権を握るも、なかなかシュートまでいけず、前半をスコアレスで終える。
後半に入っても決定的なチャンスを作れなかったなか、78分に均衡を破る。途中出場の満田誠のクロスにンドカ・ボニフェイスがヘッドで合わせて、ゴールネットを揺らした。
先手を取った神戸はその後、粘り強い守備で最後まで京都にゴールを許さず。そのまま１−０で勝ち切った。
ACLEをベスト４で終えて帰国してからの４試合では、一度も90分間の勝利がなかった神戸。久しぶりに３ポイントを獲得し、首位の名古屋グランパスに得失点差で及ばず２位のままだが、勝点を並べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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