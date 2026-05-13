行動範囲を広げる軽二輪モデル登場

ヤマハは、レトロな外観と現代のパフォーマンスを融合させた“Neo Retro”シリーズに、新たな軽二輪モデル「XSR155 ABS」を追加し、2026年6月30日に発売することを発表しました。

このモデルは、“「ファッショナブル」「乗って楽しい」の二刀流”というコンセプトを掲げて開発されました。

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ヤマハのXSRシリーズでは、これまで「XSR900」や「XSR700」、そして原付二種の「XSR125」が国内で展開されてきました。特に2023年に導入されたXSR125は、免許を取りたての若者やセカンドバイクを求めるユーザーから、その軽快さや扱いやすさで高い支持を得ました。その一方で、利用者からは「もう少し遠くまでツーリングに出かけたい」「よりスポーティな走りを楽しみたい」といった声が寄せられていました。

こうした要望に応えるべく、XSR125の手軽さや扱いやすさを維持しながら、高速道路も走行可能な軽二輪クラスのモデルとしてXSR155がラインナップの一員として加わることになりました。

“Neo Retro”とは、懐かしさを感じさせるオーセンティックな外観とその背景にある物語性を持ちながら、最新技術によってエキサイティングな走りを提供するカテゴリーです。XSR155もこの思想を受け継ぎ、“XSR’s wanderust Bro”をデザインコンセプトとし、ライダーの自由な心を呼び覚ます「旅の相棒」となることを目指しています。

外観はXSRシリーズに共通するシンプルでホリゾンタルなスタイルを継承。円形の灯火類や、タコメーターとスピードメーターを大きく表示する丸型LCDメーターが、先進性とレトロな雰囲気を巧みに調和させています。

また、ニーグリップしやすい形状の燃料タンクや、ライディングポジションの自由度が高いタックロールシート、本物の素材感にこだわったヘッドランプステーなどが、時代に流されない普遍的な品質を追求しています。

エンジンには、排気量155ccの水冷・SOHC・4バルブ・FIエンジンが搭載されています。このエンジンは、低速域と中高速域で吸気バルブの作動特性を切り替えるVVA（可変バルブ）を備えることで、全域にわたって優れたトルク特性と心地よい加速感をもたらします。さらに、アシスト＆スリッパークラッチを採用することで、クラッチレバーの操作荷重を軽くし、加減速時におけるスムーズなシフト操作をサポートします。

車体には剛性バランスに優れたデルタボックス型フレームが採用されています。足回りには、インナーチューブ径37mmの倒立式フロントサスペンション、軽量なアルミ製リアアーム、そしてリンク式モノクロスリアサスペンションが組み合わされ、軽快で扱いやすいハンドリングを実現しています。フロントブレーキには267mmのディスクと2ポットキャリパーを備えることで、優れた制動力とコントロール性を確保しました。

137kgという軽量な車体に加え、シート高は810mmに設定。アップハンドルとスリムな車体により、コンパクトなライディングポジションを実現し、取り回しの良さや乗降性を高めています。これにより、ライダーは様々なシーンで自由な走行スタイルを楽しむことが可能です。

ボディカラーは3つのバリエーションが用意されています。ハーフグロスのグリーンとマットダークグレーを組み合わせた柔和でファッショナブルな印象の「グリーニッシュグレーメタリック2（グリーン）」、トーンを抑えたボディ色とマットブラックで引き締まったスタイルを演出する「ライトブルーイッシュグレーメタリック9（シルバー）」、そして往年のヤマハ車を彷彿とさせるグラフィックをあしらったオーセンティックな「ブラックメタリック12（ブラック）」です。

XSR155の価格（消費税込）は53万9000円で、販売計画台数は4000台（年間、国内）となっています。