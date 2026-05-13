小原正子ビックリ、６歳長女が前髪デビューで別人級イメチェン
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が13日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんの“前髪デビュー”姿を公開し、反響を呼んでいる。
10日、小原は「別人？！★」と題してブログを更新し、絵文字を交えながら「こうめちゃん 生まれて初めて 前髪を作りました！」と報告。ヘアサロンで前髪を作る瞬間やヘアセットをする様子などを収めた自身のYouTubeチャンネルを紹介するとともに、「なかなか自分を見ません！ ちょっと恥ずかしいのね！」とコメント。
大変身した娘の姿に小原は「なんだか 一気に小学生感が増したー」としみじみ。「別人？！」「本人（母も）めっちゃ気に入っております」と親子そろって新ヘアスタイルを気に入っている様子をつづりつつ、カラフルなハート柄のワンピースにスニーカーを合わせ、ぱっつん前髪スタイルでぐっとお姉さんらしい雰囲気を見せた娘の姿を複数枚公開。
さらに、「前髪 つくったら ますます はっちゃんに似てる」と９歳の次男・誠八くんとの“そっくりぶり”にも触れ、笑顔やおどけた変顔ショットも公開。無邪気な表情が印象的な内容となっている。
こうめちゃんのイメチェン姿にファンからも「え！！！めっちゃ可愛い」「似合ってるーー」「とっても可愛いよっ」「はっちゃんとますますそっくり兄妹」「ますます可愛い」「見間違えちゃうくらいソックリ」「こうめちゃん、前髪なしも可愛いけど、前髪ありも可愛い〜」「美人さんよ〜ん」「前髪ありで益々お姫様みたい」「パパさんがメロメロですね〜」 「マックさんが１番メロメロなんじゃないかな？」「前髪作ると小原さん似てますね(笑)」などの声が寄せられている。
10日、小原は「別人？！★」と題してブログを更新し、絵文字を交えながら「こうめちゃん 生まれて初めて 前髪を作りました！」と報告。ヘアサロンで前髪を作る瞬間やヘアセットをする様子などを収めた自身のYouTubeチャンネルを紹介するとともに、「なかなか自分を見ません！ ちょっと恥ずかしいのね！」とコメント。
さらに、「前髪 つくったら ますます はっちゃんに似てる」と９歳の次男・誠八くんとの“そっくりぶり”にも触れ、笑顔やおどけた変顔ショットも公開。無邪気な表情が印象的な内容となっている。
こうめちゃんのイメチェン姿にファンからも「え！！！めっちゃ可愛い」「似合ってるーー」「とっても可愛いよっ」「はっちゃんとますますそっくり兄妹」「ますます可愛い」「見間違えちゃうくらいソックリ」「こうめちゃん、前髪なしも可愛いけど、前髪ありも可愛い〜」「美人さんよ〜ん」「前髪ありで益々お姫様みたい」「パパさんがメロメロですね〜」 「マックさんが１番メロメロなんじゃないかな？」「前髪作ると小原さん似てますね(笑)」などの声が寄せられている。