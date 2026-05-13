『ラヴ上等』で話題のBaby（鈴木ユリア）デビュー曲ジャケット解禁 “ヤンカワ”全開の世界観に
昨年末、Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し、Babyの愛称、そして「水はヤベェだろ」の名言で注目を集めたユリア（鈴木ユリア）が、アーティストオフィシャルのXアカウントを開設した。同時にデビュー曲「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」（6月17日発売）のジャケットアートワークを解禁した。
【写真】ヤンカワ…！鈴木ユリア「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」初回盤ジャケット
初回盤のジャケットアートワークでは、アイスクリームを手にしたポニーテール姿の愛らしい姿が収められており、通常盤ではフロント部分の金髪が印象的なヘアスタイルの鈴木が頬杖をついて微笑を浮かべている美しい写真が採用されている。
いずれもすでに発表されているアーティスト写真とはまた違った髪型や衣装で、フォトジェニックな一面を堪能できる内容となっている。
初回盤には自身がデザイン監修した“ぷっくりシール”も封入される。自身や愛犬のイラスト、トレードマークのタトゥーマーク、ヤンキーならではの四文字当て字熟語など、“ヤンキーかわいい（ヤンカワ）”な世界観たっぷりのデザインとなっている。オフィシャルXでの発信にも注目だ。
【写真】ヤンカワ…！鈴木ユリア「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」初回盤ジャケット
初回盤のジャケットアートワークでは、アイスクリームを手にしたポニーテール姿の愛らしい姿が収められており、通常盤ではフロント部分の金髪が印象的なヘアスタイルの鈴木が頬杖をついて微笑を浮かべている美しい写真が採用されている。
初回盤には自身がデザイン監修した“ぷっくりシール”も封入される。自身や愛犬のイラスト、トレードマークのタトゥーマーク、ヤンキーならではの四文字当て字熟語など、“ヤンキーかわいい（ヤンカワ）”な世界観たっぷりのデザインとなっている。オフィシャルXでの発信にも注目だ。