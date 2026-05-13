ココス、夏季限定商品「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」を発売
ファミリーレストラン「ココス」は5月14日より、夏季限定商品「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」を販売している。
ココス「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」(1,199円)
「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」は、風味豊かなごまだれ冷やし麺に、しっとりジューシーな蒸し鶏やたっぷりの野菜、まろやかな温泉玉子をトッピングした一皿。
冷たい中華麺に絡んだごまだれは、ごまの香りが際立つ濃厚な味わいでありながら、すっきりとした後味に。柔らかな蒸し鶏やベビーリーフ、紅芯大根、ダイストマトでさっぱりとした味わいに仕上げられており、温泉玉子を崩していただくと、まろやかな味わいへと変化する。さらに、別添えのラー油をかければ、唐辛子やニンニク、花椒が効いたスパイシーな香りとピリ辛さをプラスすることができる。価格は1,199円。
ココス「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」(1,199円)
「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」は、風味豊かなごまだれ冷やし麺に、しっとりジューシーな蒸し鶏やたっぷりの野菜、まろやかな温泉玉子をトッピングした一皿。
冷たい中華麺に絡んだごまだれは、ごまの香りが際立つ濃厚な味わいでありながら、すっきりとした後味に。柔らかな蒸し鶏やベビーリーフ、紅芯大根、ダイストマトでさっぱりとした味わいに仕上げられており、温泉玉子を崩していただくと、まろやかな味わいへと変化する。さらに、別添えのラー油をかければ、唐辛子やニンニク、花椒が効いたスパイシーな香りとピリ辛さをプラスすることができる。価格は1,199円。