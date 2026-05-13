韓国で話題の「バタートック」！まさかの“片栗粉”で再現できるレシピを作ってみた結果…

「バタートック」って知ってる？自宅で再現できるレシピを試してみた

トレンドスイーツが次々と生まれる韓国で、今話題となっているのが「バタートック」。「トック（＝餅）」という名の通り、外はカリッと、中はもちもちの食感が最大の魅力です。

バタートックを作る際、材料のもち粉やタピオカ粉が手に入りにくいのが難点でしたが、家にある「片栗粉」でカリもち食感を再現できるレシピを発見！さっそくクックパッドニュース編集部スタッフが作ってみました。





【材料】



片栗粉…100g



牛乳…100g



砂糖…60g



バター…30g



卵…1個



バター…適量（型に塗る用）

あらかじめオーブンを予熱しておくと時短

1. 耐熱容器に牛乳・砂糖・バターを入れてふんわりラップをかけ、600Wの電子レンジで1分程度加熱し、よく混ぜます。









2. 1に卵を加えて均一に混ぜたら、片栗粉を加えてさらに混ぜます。このときに、あらかじめオーブンを予熱しておくとスムーズです。









3. バターを塗った型に2の生地を流し入れます。









4. 180度に予熱したオーブンで25〜30分焼いたら完成です。





満足感のあるもっちり食感





今回は、25分加熱してみました。表面はこんがりときれいな焼き色がつき、見た目はとてもおいしそうな仕上がりに。

一方で、裏面はやや焼き色が強く、部分的にしっかりめに焼けている印象です。オーブンによって焼き上がりに差が出やすいため、焼き色を見ながら加熱時間を調整するのがおすすめです。





一口食べてみると、外はカリッと香ばしく、中はもちっとした食感を楽しめます。しっかりとした歯応えがありながらも、バターのやさしい甘さが口いっぱいに広がり、コクのある味わいです。

マドレーヌ型のころんとした形がかわいらしく、見た目以上に食べ応えのある仕上がりでした。

トレンドスイーツがおうちで楽しめる！

自宅で作るのは難しそう…と思っていましたが、実際は材料を混ぜて型に流し込み、オーブンで焼くだけと工程はシンプル。意外と手軽に作れることに驚きました。

使用する型が劣化しているとお菓子が型から外れにくくなることもあるので、型の状態を見直してみるのも良さそうです。

トレンドスイーツを手軽に再現できるので、気になった方はぜひ試してみてくださいね。