この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が「【数量限定】吉野家の絶品牛重を食べた感想を正直に話します【国産牛使用】」を公開した。吉野家の数量限定メニュー「絶品牛重」を店舗で実食し、味や価格、満足度といった多角的な観点から、本音の評価を下している。



動画冒頭、高須氏は吉野家の店舗を訪れ、タブレット端末から「絶品牛重」を注文。タンパク質を効率よく摂取するという独自のこだわりから「半熟玉子」をトッピングし、期待を胸に実食を開始した。



同商品は国産牛を使用しており、高須氏は「肉厚がしっかりしていていい肉」「脂身が結構多い」と肉質を具体的に分析。長ネギや白滝が添えられ、すき焼き風の甘い味付けが施されている点に触れつつ、半熟玉子を絡めて勢いよく頬張り、「なかなか美味しい」と味そのものを高く評価した。中盤では付属の生七味や、卓上の紅生姜をたっぷりと乗せ、味の変化を楽しむ様子も収められている。



一方で、コストパフォーマンスの観点からは独自の持論を展開する。同氏は「次からは普通の牛丼でいいかな」と率直な感想を漏らし、その理由として半熟玉子込みで1325円（税込）という価格設定を指摘。「だったら吉野家でこの値段で肉を食べるなら、普通の牛丼で特盛にするとか、肉だくにするとかでいいんじゃないかな」と、既存メニューの優位性を説いた。



総括として高須氏は、「絶品牛重」は期間中に一度味わう価値があるとしながらも、日常的な選択肢としては価格と肉の量のバランスを重視する姿勢を示した。さらに終盤では、新商品の「牛ほっけ定食」について、牛肉と魚から同時にタンパク質が摂取できる上、価格も手頃である点を高く評価。「次行く機会があったら頼んじゃおうかな」と、栄養面とコスパを両立させる新たなメニュー選びの視点を提示して動画を締めくくっている。